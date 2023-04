7 jeux similaires à Animal Crossing sur votre mobile

Nous vous proposons les meilleurs jeux similaires à Animal Crossing, un jeu de gestion incroyable qui a pris d’assaut la pandémie.

Animal Crossing est l’un des meilleurs jeux de gestion de ressources

Animal Crossing est devenu un véritable phénomène qui a fait sensation. Le lancement d’Horizon Worlds à une date aussi compliquée que le confinement par le COVID-19, a été un baume pour de nombreuses personnes qui avaient besoin de se divertir et qui avaient bien du mal à ne pas pouvoir sortir. Des jeux sont sortis récemment qui tentent de mélanger Animal Crossing et Stardew Valley dans le but d’atteindre un grand nombre d’utilisateurs mobiles. Bien que Stardew Valley sur Android soit disponible de manière entièrement native et qu’Animal Crossing pour mobile ait plusieurs titres originaux, il existe des clones qui font parfaitement le travail et nous permettent de profiter de ce genre de gestion de ferme de manière très amusante. Passons en revue quels sont les meilleurs.

Les 7 jeux similaires à Animal Crossing pour mobiles

Les 7 jeux similaires à Animal Crossing pour mobiles

Animal Crossing a marqué un avant et un après comme nous l’avons vu. Pour cette raison, il y a de plus en plus de titres qui s’engagent à apporter quelque chose de différent mais en même temps qui nous rappelle le magnifique travail de Nintendo.

Camp de poche Animal Crossing

Vallée de Stardew

Butineuse

Rue heureuse

Chat Forêt

Mon temps à Portia

terrariums

Cela dit, nous allons voir à la fois les originaux sur les téléphones mobiles et leurs élèves les plus avancés dans ce top dans lequel nous essaierons de découvrir de nouveaux joyaux à apprécier.

Camp de poche Animal Crossing

Certains considèrent Animal Crossing Pocket Camp comme encore meilleur que New Horizons. C’est difficile à croire, mais c’est vrai que le jeu fonctionne vraiment bien et a les mêmes mécaniques que tous les Animal Crossing mais avec un style très intéressant et original. Bref, c’est un vrai passé qui vaut la peine d’être essayé.

De plus, le jeu a des événements de temps en temps, donc le gameplay varie tout comme les saisons et nos besoins en tant que joueurs.

Téléchargez « Animal Crossing Pocket Camp » sur le Google Play Store

Téléchargez « Animal Crossing Pocket Camp » sur l’App Store

Vallée de Stardew

Nous avons hérité d’une petite ferme située dans une petite ville vraiment idyllique avec des personnages charmants. A partir de là, nous devrons simplement nous détendre et grandir en même temps que nos cultures. Combattez dans la mine pour obtenir des métaux précieux, plantez des cultures qui nous procurent de grands avantages et socialisez dans la ville en participant à des festivals et des danses pendant que nous rencontrons l’amour possible de notre vie. Ainsi, petit à petit nous sommes totalement immergés dans un monde aussi calme que beau. L’un des meilleurs jeux jamais créés sans aucun doute. Un classique encore bien vivant.

Téléchargez « Stardew Valley » sur le Google Play Store

Téléchargez « Stardew Valley » sur l’App Store

Butineuse

Ce jeu fait sensation. En fait, si vous aimez regarder des vidéos sur Twitch, vous avez probablement déjà vu quelques-uns des plus grands créateurs de contenu avec le jeu. Forager n’est que cela, un jeu dans lequel nous devrons tondre les îles de tous ses produits pour devenir progressivement un personnage invincible. En même temps, nous devrons lutter contre les ennemis qui apparaissent, mais le plus important sera toujours de booster notre productivité de manière remarquable. De plus, le jeu a des graphismes magnifiques et vraiment intéressants.

Un jeu qui mérite d’être suivi pour comprendre pourquoi il rencontre un tel succès auprès des streamers. Au final, c’est un titre qui a quelques

Téléchargez « Forager » sur le Google Play Store

Téléchargez « Forager » sur l’App Store

Rue heureuse

Ce titre gratuit a remporté le prix du meilleur jeu sur l’App Store en 2012. C’est un jeu dans lequel nous allons construire une ville et où la seule limite est notre imagination. Pour cette raison, il a un style décontracté et visuellement beau dans lequel nous pouvons visiter les différents biomes autour de la ville, comme la forêt. Ainsi, nous pourrons pêcher, sculpter, cuisiner et fabriquer des choses, laissant notre imagination être la partie la plus importante de notre expérience avec le jeu.

Cela vaut la peine d’y consacrer quelques heures car il offre des possibilités de personnalisation illimitées.

Vous l’aimerez si :

Vous recherchez un jeu solide, qui a des années derrière lui.

Vous vous attendez à quelque chose de très similaire à Animal Crossing.

Vous aimez la personnalisation extrême.

Vous voulez un titre avec des graphismes colorés, beaux et décontractés.

Téléchargez « Happy Street » sur le Google Play Store

Télécharger sur l’App Store

Chat Forêt

Cat Forest est pratiquement un clone d’Animal Crossing et de Stardew Valley. Nous avons reçu un mot de notre mère nous demandant d’aller vivre à l’étranger. Ainsi, nous arrivons sur une île ou une forêt où nous allons commencer à vivre dans une tente pour finalement établir une jolie maison. Plus tard, nous devrons interagir avec les voisins pour créer une belle ville dans laquelle il vaut la peine de vivre.

Téléchargez « Cat Forest » sur le Google Play Store

Téléchargez « Cat Forest » sur l’App Store

Mon temps à Portia

My Time at Portia est un titre très intéressant qui nous emmène à Portia, un endroit idyllique dans un jeu déjà établi comme l’un des meilleurs du genre. C’est un monde social ouvert dans lequel nous avons hérité de l’atelier de notre père et nous devrons fabriquer et construire pour gagner. En même temps, nous devrons également socialiser avec les personnages de la ville ou voyager vers des ruines dangereuses où se trouvent des reliques très intéressantes.

Bien que le jeu soit très coloré, il se déroule dans un décor post-apocalyptique dans lequel l’humanité a plongé il y a des centaines d’années.

Vous l’aimerez si :

Vous aimez les JRPG ?

Vous recherchez un mélange entre un RPG et un jeu de gestion de ville.

Vous aimez l’esthétique japonaise classique dans les jeux de ce type.

Téléchargez « My Time at Portia » sur le Google Play Store

Téléchargez « My Time at Portia » sur l’App Store

terrariums

Terraria est peut-être l’un des meilleurs jeux jamais créés. Il est né grâce au réel succès que fut Minecraft, mais il a vite su se démarquer tant dans son esthétique que dans ses approches.

Nous avons maintenant un jeu solide, très intéressant, avec des personnages, des boss et des éléments de jeu de rôle incroyables qui nous rappellent l’âge d’or de ce genre. C’est très intéressant même si son prix peut être un peu élevé pour de nombreux utilisateurs. En tout cas, c’est un genre qui vaut toujours la peine d’être redécouvert.

Téléchargez « Terraria » sur le Google Play Store

Téléchargez « Terraria » sur l’App Store

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :