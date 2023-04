Écran 165 Hz, 12 Go de RAM et le Snapdragon 8 Gen 2 : ces nouvelles bêtes de jeu sont en promotion

ASUS ROG Phone 7 et ROG Phone 7 Ultimate bénéficient d’une remise spéciale de lancement.

Le nouveau ASUS ROG Phone 7 n’est pas vraiment bon marché, mais si vous cherchez un mobile pour jouer, vous ne trouverez rien de mieux

Bien qu’il ait été présenté il y a quelques jours à peine, le nouveau ASUS ROG Phone 7 bénéficie déjà de sa première grande remise. Ainsi, à l’occasion de son récent lancement, la boutique officielle ASUS ROG sur AliExpress a baissé son prix pour une durée limitée, coupant son montant de lancement de plusieurs centaines d’euros. Nous avons une remise directe de plus de 200 euros et une remise supplémentaire grâce à un coupon spécial. Bien sûr, il n’est disponible qu’en Amérique latine.

Si vous êtes intéressé, notez que toutes les versions de l’appareil sont à prix réduit. On commence par une remise d’environ 300 euros sur le modèle de base (celui avec 12 Go de RAM) et près de 200 sur le modèle le plus avancé, l’ASUS ROG Phone 7 Ultimate avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il est également possible d’acheter une version exclusive du ROG Phone 7 avec 8 Go de RAM à un prix réduit de 649 euros, peut-être la meilleure option pour avoir un tout nouveau mobile de jeu au prix le plus bas possible.

ASUS ROG Téléphone 7

ASUS ROG Téléphone 7 Ultime

Comment acheter le nouveau ASUS ROG Phone 7 au prix le plus bas possible

Obtenir la dernière version d’ASUS à prix réduit est très facile. Fondamentalement, vous aurez jusqu’à quatre modèles ou versions à choisir, tous avec un bon prix et avec un coupon de réduction supplémentaire de 20 dollars. Les tarifs restent les suivants :

ASUS ROG Phone 7 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 629 $.

ASUS ROG Phone 7 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 719 $ (prix public conseillé de 1 029 euros).

ASUS ROG Phone 7 avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage : 879 $ (prix public conseillé de 1 199 euros).

ASUS ROG Phone 7 Ultimate avec 18 Go de RAM et 512 Go de stockage : 1 279 $ (prix public conseillé de 1 429 euros).

Fonctionnalités ASUS ROG Phone 7 et ASUS ROG Phone 7 Ultimate

Caractéristiques ASUS ROG Téléphone 7 ASUS ROG Téléphone 7 Ultime Poids 239 grammes 246 grammes Filtrer AMOLED de 6,78 pouces

Full HD+ (2 448 x 1 080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 165 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz

Luminosité maximale de 1 200 nits

HDR10+

Victoire du verre Gorilla AMOLED de 6,78 pouces

Full HD+ (2 448 x 1 080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 165 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz

Luminosité maximale de 1 200 nits

HDR10+

Victoire du verre Gorilla Processeur Snapdragon 8 Gen 2

GPU Adreno 740 Snapdragon 8 Gen 2

GPU Adreno 740 RAM 8/12/16 Go 18 Go Système opératif Interface utilisateur ROG et interface utilisateur Zen sur Android 13 Interface utilisateur ROG et interface utilisateur Zen sur Android 13 Stockage 256/512 Go UFS 4.0

Prise en charge du disque dur externe NTFS 256/512 Go UFS 4.0

Prise en charge du disque dur externe NTFS appareils photo Sony IMX766 50MP

Grand angle 13 MP

Macro 5MP

Caméra frontale Sony IMX663 16MP Sony IMX766 50MP

Grand angle 13MP

Macro 5MP

Caméra frontale Sony IMX663 16MP Batterie 6 000 mAh

Charge rapide 65W 6 000 mAh

Charge rapide 65W connectivité 5G

Double nanoSIM

WiFi 6E

Bluetooth 5.2

nfc

Double GPS

USB-C

Prise casque 3,5 mm

Éclairage LED RVB personnalisable 5G

Double nanoSIM

WiFi 6E

Bluetooth 5.2

nfc

Double GPS

USB-C

Prise casque 3,5 mm

écran arrière Autres Haut-parleurs stéréo avant

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

déclencheurs de pression

Protection IPX4

voyants de notification Haut-parleurs stéréo avant

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

déclencheurs de pression

Protection IP54

voyants de notification

Comme vous pouvez le voir, au-delà des chiffres bestiaux de RAM et de stockage, les deux nouveaux appareils ASUS se distinguent pour inclure, à la fois la version standard et la version Ultimate, le Snapdragon 8 Gen 2, incontestablement le meilleur processeur Android actuel. C’est un chipset que nous avons vu dans des mobiles haut de gamme tels que le OnePlus 11 ou le Samsung Galaxy S23 Ultra, et qui, combiné à Android 13 et aux chiffres de mémoire volumineux, se traduira par des performances brutales, encore plus perceptibles si nous prévoyons d’utiliser le appareil pour jouer.

Tous les modèles montent également un panneau Full HD + AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz, des chiffres bien supérieurs à ceux observés dans d’autres appareils haut de gamme. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit de l’un des téléphones de jeu les plus avancés à ce jour, un appareil conçu pour fonctionner au mieux, offrant puissance et fluidité à parts égales sans renoncer aux « modules complémentaires » tels que l’appareil photo ou la batterie.

Dans ce dernier sens, il faut souligner le capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels de la caméra principale de toute la famille ROG 7, le même que l’on peut trouver dans l’OPPO Find X5 Pro, le realme GT 2 Pro ou le Xiaomi 12. En ce qui concerne la batterie , elle est passée à 6 000 mAh, fonctionnant également avec un système de refroidissement liquide innovant et une charge rapide de 65 W.

Dans le cas où vous décidez d’opter pour le modèle Ultimate, le plus avancé de cette nouvelle famille ASUS, vous disposerez de 18 Go de RAM et de l’ajout d’un écran OLED arrière que vous pourrez utiliser pour lire vos messages ou visionner différentes animations. Vous aurez également accès à la nouvelle technologie AeroActive Portal, conçue pour fournir un refroidissement supplémentaire à l’appareil, un supplément vital pour les utilisateurs qui souhaitent jouer avec leur téléphone portable à un niveau professionnel.

Gardez à l’esprit que tous les modèles de cette nouvelle série sont également résistants aux éclaboussures d’eau et compatibles avec les réseaux Bluetooth 5.3, Dual SIM et 5G, sans oublier qu’ils incluent une caméra frontale de 32 mégapixels et un chargeur dans la boîte.

ASUS ROG Téléphone 7

ASUS ROG Téléphone 7 Ultime

Si vous souhaitez obtenir un téléphone de jeu approprié, notre conseil est de bien regarder les spécifications complètes de ces ASUS ROG 7, ce que vous pouvez faire via la boutique officielle ASUS sur AliExpress ou directement sur le site Web de la marque. N’oubliez pas que cette baisse de prix fait partie de la campagne de lancement du téléphone, les offres ne seront donc disponibles que pour une durée limitée.

