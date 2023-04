L’intelligence artificielle balaie à nouveau : elle nous permet de voir un trou noir comme jamais auparavant

Les IA peuvent être la solution lorsqu’il s’agit de réimaginer nos découvertes dans les étoiles.

Un trou noir | Image : Créateur d’images Bing

Il nous est de plus en plus difficile de ne pas savoir ce qu’est GPT-4, l’un des modèles d’IA conversationnelle les plus importants du moment. On parle même des emplois qui vont disparaître à cause d’eux et à cause de l’impact brutal que leurs applications vont avoir sur notre quotidien. Cependant, les choses ne s’arrêtent pas là, mais elles vont aussi être une avancée très importante pour de nombreux domaines de la connaissance. Parmi eux, celui de l’astronomie, auquel il est appliqué depuis de nombreuses années.

En fait, récemment, nous avons vu comment l’IA était capable de s’adapter à d’autres problèmes astronomiques, comme c’est le cas d’une IA qui recherche des signaux extraterrestres dans l’espace et en aurait déjà trouvé 9. Dans ce cas, il est plus axé sur les connaissances actuelles, puisqu’il s’agit de mieux comprendre les trous noirs et de donner une vraie forme à la façon dont on les imagine et aux modèles théoriques avec lesquels on travaille pour encore mieux les comprendre.

L’IA s’applique aussi aux trous noirs

Nous nous souvenons tous de la première image d’un trou noir. C’était écrasant, mais la vérité est que, bien que cela ait pris des tonnes de post-traitement, beaucoup de gens se demandaient ce qu’ils avaient vraiment vu, car c’était incroyablement pixélisé et n’avait pas l’air tout à fait correct. Il semble que cela va changer puisque les IA sont là pour rester et elles nous aident également dans des tâches aussi importantes que le traitement d’images afin de clarifier ce qui est au-delà de nos yeux.

L’image de l’année 2018 était incroyable. Le télescope « Event Horizon » nous a montré de la manière la plus claire qu’il y avait la forme réelle d’un trou noir à des années-lumière de notre petite planète bleue.

Maintenant, avec une technologie connue sous le nom de PRIMO, il semble qu’il ait été possible d’améliorer la résolution de ce tir qui a de nouveau secoué le monde de l’astronomie par une avancée sans précédent. En l’occurrence, il a été publié dans « The Astrophysical Journal », l’un des magazines d’astrophysique les plus importants et qui est déjà sur les rails avec son volume 943.

Depuis que ChatGPT d’OpenAI a ouvert ses portes pour des tests publics, nous avons vu un déluge de nouvelles sur les avantages et les inconvénients de l’IA, y compris les graves problèmes qu’ils ont. Dans ce cas, c’est une bonne nouvelle, car l’IA utilisée dans PRIMO nous a apporté une image du trou noir de bien meilleure qualité. Les différences sont notables et permettent de se faire une bien meilleure idée de l’obscurité géante qui plane sur les trous noirs.

Comme on le voit, étudier un trou noir de près est impossible. Par conséquent, l’importance de ce type d’intelligence artificielle est essentielle pour comprendre leur comportement.

Les applications sont multiples dans ce cas et il peut sembler que ce soit quelque chose de petit, mais ce n’est vraiment pas le cas quand on se rend compte que le changement de la largeur des anneaux est important pour être appliqué à des modèles théoriques qui nous font comprendre le fonctionnement de les anneaux, les trous noirs. Par conséquent, bien qu’il puisse sembler mineur, le changement est substantiel.



