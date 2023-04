6 téléphones haut de gamme que vous pouvez acheter pour très peu d’argent pendant une durée limitée

Si vous voulez que tout un gentleman mobile paie juste assez, regardez ces bonnes affaires haut de gamme d’AliExpress.

La version TOP du OnePlus 11 à un prix minimum sur AliExpress

Pas besoin de dépenser 4 chiffres pour avoir un smartphone complet. Seulement jusqu’au lendemain 22, AliExpress a réduit le prix d’un bon nombre d’appareils haut de gamme dans le cadre de sa promotion Discovery. C’est une occasion en or de changer notre mobile pour un terminal bien plus évolué, le tout à un prix souvent proche du plus bas historique.

Pour vous faciliter un peu la tâche, nous avons sélectionné une demi-douzaine d’androïdes haut de gamme et haut de gamme que vous pouvez acheter pour beaucoup moins cher. Étant donné qu’ils font tous partie de cette campagne d’offres spéciales, leur prix ne sera donc réduit que jusqu’à ce samedi ou jusqu’à la fin des unités, alors n’y pensez pas trop.

Sauf dans le cas du OnePlus 10 Pro, qui bénéficie d’une réduction directe, vous devrez appliquer le code ou le coupon que vous trouverez à côté de chaque produit. Entrez-le juste avant de payer et vous verrez comment le prix baisse jusqu’au montant offert.

6 bonnes affaires haut de gamme d’AliExpress : profitez-en !

OnePlus 11. Tout d’abord, nous avons un OnePlus 11 que, dans notre analyse, nous classons comme le meilleur produit créé par la marque depuis longtemps. Dans ce cas, nous sommes également confrontés à la version la plus avancée du terminal OnePlus, qui est livrée avec une bête de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. A mayores trae el Snapdragon 8 Gen 2, carga rápida de 100 W, pantalla AMOLED de 120 Hz, cuatro años de actualizaciones Android y uno de los apartados fotográficos más impresionantes de este 2023. Acaba de salir así que los 200 euros de descuento son todo un cadeau.

OnePlus 11

OnePlus 10 Pro Une autre bonne option est le produit phare OnePlus de l’année dernière, un OnePlus 10 Pro qui, malgré son an, reste un achat très puissant, surtout pour 449 euros, soit la moitié de son prix de lancement. C’est un smartphone séduisant et équilibré, qui assure également fluidité et cohérence dans son fonctionnement, le tout avec l’un des meilleurs écrans jamais construits sur un mobile Android.

OnePlus 10 Pro

realme GT 2. Le realme GT 2 a également un an, également disponible à 50% de son prix de départ. C’est un haut de gamme avec un excellent rapport qualité-prix, qui se distingue également par son design attrayant et léger et ses très bonnes performances grâce à son Qualcomm Snapdragon 888 et ses 12 Go de RAM. Regardez bien sa fiche technique car pour 304 euros c’est une aubaine comme un château.

royaume gt 2

realme GT Neo 2. Si vous êtes clair sur le fait que vous souhaitez payer le moins cher possible votre nouveau mobile, vous êtes sans aucun doute intéressé à jeter un œil aux 275 euros du realme GT Neo 2, une gamme moyenne-haute qui vient de a touché son prix le plus bas ces derniers mois. Grâce à son écran AMOLED 120 Hz et ses 8 Go de RAM, il peut constituer une alternative solide à de nombreux milieu de gamme 5G actuels.

Realme GT Neo 2

Xiaomi 13. En revanche, nous avons une baisse de plus de 300 euros dans le Xiaomi 13 récemment présenté, qui n’est pas avec nous depuis deux mois. Ce « chef-d’œuvre » se distingue sans aucun doute par la qualité de son appareil photo, qui a été développé conjointement avec Leica : il peut enregistrer de la vidéo 8K, comprend un zoom 30x, un mode vidéo professionnel, un téléobjectif et un grand angle également de Leica… , le mobile monte le Snapdragon 8 Gen 2 et comprend un panneau AMOLED FHD + 120 Hz. Avec le OnePlus 11, c’est le seul mobile de cette liste qui est livré avec Android 13 directement dans la boîte.

Xiaomi 13

GooglePixel 6a. Enfin, on sauve la baisse de prix du Google Pixel 6a, une gamme moyenne-haute qu’on ne se lasse pas de recommander. Prenez, avec une remise de plus de 150 euros, le meilleur appareil photo mobile abordable actuellement disponible, le tout avec la tranquillité d’esprit qui vient de savoir que nous parions sur l’un des iPhones Android. Vous disposerez également d’une connectivité 5G, de plusieurs années de mises à jour Android, de 6 Go de RAM, d’un écran OLED et d’un format compact très pratique.

GooglePixel 6a

