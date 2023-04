Motorola RAZR Lite: a découvert la conception du premier pliable à clapet bon marché de l’entreprise

Motorola lancera cette année une nouvelle génération de la série RAZR, qui se composera de deux modèles, le Motorola RAZR Plus et le Motorola RAZR Lite, et la conception de ce dernier a déjà été entièrement divulguée.

Voici à quoi ressemblera le nouveau Motorola RAZR Lite selon certains rendus dévoilés

À la fin de l’année dernière, la société détenue par Lenovo a lancé le Motorola RAZR 2022 en France, un terminal pliable haut de gamme qui est venu concurrencer face à face le Samsung Galaxy Z Flip4 et maintenant, quelques mois plus tard, nous sommes commencent déjà à arriver les premières rumeurs du prochain lot d’appareils pliants de la marque.

Ainsi, une récente fuite vient de révéler que Motorola présentera cette année deux pliables et nous montre le design complet du modèle le plus sobre de ce duo, le Motorola RAZR Lite.

Le plus petit de la famille Motorola RAZR 2023 nous montre son design

C’est le filtre bien connu OnLeaks qui a confirmé par le biais du média MySmartPrice que Motorola lancera cette année deux pliables à clapet : le Motorola RAZR Plus et le Motorola RAZR Lite.

De plus, le « leaker » populaire a partagé les premiers rendus du Motorola RAZR Lite, dans lesquels vous pouvez voir que le premier mobile pliable de type à clapet bon marché de la firme aura un écran externe beaucoup plus petit que celui du Galaxy Z Flip4 ou OPPO Trouvez N2 Flip dans lequel vous ne pouvez voir que l’heure, certaines notifications ou les appels entrants.

De même, dans ces images révélées, vous pouvez également voir que le Motorola RAZR Lite aura un double module de caméra arrière qui sera composé de deux capteurs photographiques, dont les caractéristiques n’ont pas encore été révélées, et d’un flash LED et d’un écran intérieur avec presque pas de cadres surmonté d’un trou dans l’écran où votre caméra selfie sera logée.

Pour le moment, aucun détail n’a été révélé sur les spécifications et le prix du Motorola RAZR Lite, mais il est prévu que ce modèle aura des fonctionnalités plus contenues que son grand frère et que son prix sera d’environ 800 euros actuellement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :