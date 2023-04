WWDC 2023 : voici tout ce qu’Apple dévoilera lors de l’événement

Le 5 juin, Apple va lancer sa conférence annuelle des développeurs, Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023. Le géant de la technologie basé à Cupertino devrait lancer iOS 17 et divers produits lors de l’événement. Mark Gurman de Bloomberg a répertorié tous les appareils importants qui, selon les rumeurs, seraient lancés lors de la conférence WWDC 2023. L’événement se déroulera dans un format en ligne et se poursuivra jusqu’au 9 juin. Cependant, la société affirme qu’elle offrira aux développeurs et aux étudiants une opportunité de vivre une expérience spéciale en personne à Apple Park à Cupertino le jour de l’ouverture.

Le rapport suggère qu’Apple fera plusieurs annonces vitales lors de la WWDC 2023. La société devrait lancer le très attendu casque Apple AR/VR, qui devrait s’appeler Reality Pro. De plus, Apple pourrait introduire le système d’exploitation xrOS, qui exécutera le casque de réalité mixte. La société déploiera également les systèmes d’exploitation iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 et watchOS 10 pour les appareils respectifs. Parallèlement à cela, Apple est également répandu pour lancer de nouveaux modèles de MacBook lors de l’événement.

Par conséquent, la société prévoit de dévoiler plusieurs produits, dont le casque Reality, qui est la première nouvelle catégorie de produits Apple importante depuis près d’une décennie. De plus, un nouveau système d’exploitation xrOS et un kit de développement logiciel, de nouveaux MacBook, iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 et une mise à jour majeure de watchOS 10.

Tout ce qu’Apple dévoilera à la WWDC 2023

De nouveaux MacBook arrivent bientôt

Dans le discours d’ouverture, Appl peut annoncer une nouvelle série de Macbooks. Apple travaille sur plusieurs nouveaux MacBook, dont un MacBook Air 15 pouces, un MacBook Air 13 pouces mis à jour, un MacBook Pro 13 pouces « d’entrée de gamme », un iMac 24 pouces mis à jour, le premier Mac Pro avec des puces Apple Silicon et des MacBook Pro haut de gamme mis à jour. Les mises à jour de Mac Studio sont également en cours, mais leur calendrier est incertain.

Tous ces nouveaux MacBook devraient arriver d’ici la fin de l’année ou au plus tard, le début de l’année prochaine. L’Air du 15 sera peut-être annoncé sur scène au Steve Jobs Theatre de Cupertino, mais pour les autres, il faudra patienter. Apple espère que ces nouveaux MacBook relanceront leur secteur Mac en difficulté, qui a vu ses ventes chuter de plus de 40 % en glissement annuel au cours du dernier trimestre.

Concernant les processeurs, Mark Gurman de Bloomberg dit qu’il est peu probable qu’un processeur M3 soit annoncé en juin. Des journaux de test récents ont montré des MacBook non publiés avec huit processeurs principaux, dont quatre hautes performances et quatre haute efficacité, un processeur graphique à 10 cœurs et 8 Go de mémoire.

Nouveaux systèmes d’exploitation

L’événement annuel WWDC d’Apple est connu pour dévoiler de nouvelles « versions majeures » de leurs systèmes d’exploitation. Les gens anticipent avec impatience ce qui attend l’iPhone et l’iPad, mais cette année, watchOS pourrait voler la vedette avec une mise à jour importante. Selon Gurman, il y aura un profond renouvellement du système d’exploitation Apple Watch, avec une mise à jour majeure qui promet des améliorations significatives, notamment une interface mise à jour. Malheureusement, il n’y a pas encore beaucoup d’informations disponibles sur ce que ces changements impliqueront.

Passant à iOS et iPadOS, ces mises à jour se concentreront principalement sur les performances et la stabilité, bien qu’il y aura également de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Les rumeurs suggèrent que le centre de contrôle verra des changements majeurs, avec une interface renouvelée et plus personnalisable, des widgets actifs et une fonctionnalité de recherche améliorée. De plus, l’île dynamique aura plus de fonctions, et il y aura des nouvelles importantes pour CarPlay et l’accessibilité. Ce dernier verra des éléments d’écran remplaçables, des icônes de verrouillage et d’écran d’accueil, ainsi que des icônes d’application plus grandes. Dans l’ensemble, les fans d’Apple ont beaucoup à attendre avec ces mises à jour à venir.

iOS17

En 2022, des modifications importantes ont été apportées à l’iPhone et à l’iPad avec l’introduction des mises à jour logicielles iOS 16 et iPadOS 16. Apple s’est davantage concentré sur la personnalisation dans iOS 16, tandis que iPadOS 16 visait à améliorer le multitâche avec Stage Manager. Cependant, ces mises à niveau de fonctionnalités étaient accompagnées de problèmes de stabilité signalés par de nombreux utilisateurs.

Apple a traité de telles mises à jour dans le passé en publiant des versions de mise au point, telles que iOS 12. Il se concentre sur l’amélioration de l’expérience utilisateur globale. Nous nous attendons à ce qu’iOS 17 et iPadOS 17 suivent une voie similaire vers la correction des bugs et l’amélioration des performances. Cependant, Mark Gurman a laissé entendre que les mises à jour apporteront également les fonctionnalités demandées par les utilisateurs dans un tweet.

Initialement, lorsqu’Apple a commencé à développer iOS 17, le plan était d’en faire une version de mise au point, similaire à Snow Leopard sur Mac OS X en 2009, qui se concentrait sur la correction des bugs et l’amélioration des performances plutôt que sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités. L’espoir était d’éviter les problèmes rencontrés par iOS 16. Il était ambitieux mais souffrait de délais manqués et d’un démarrage bogué. Cependant, la stratégie a changé plus tard dans le processus de développement.

La version iOS 17, dont le nom de code est « Dawn », devrait avoir plusieurs fonctionnalités « agréables à avoir », bien qu’il puisse manquer de grandes améliorations comme l’écran de verrouillage remanié de l’année dernière. L’objectif du logiciel est de répondre à plusieurs des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs.

mac OS 14

En 2020, la mise à jour macOS Big Sur (macOS 11) a entraîné une refonte visuelle du système d’exploitation. Cela comprenait une nouvelle esthétique transparente appliquée à toutes les fenêtres et l’introduction de nouvelles icônes.

Depuis cette mise à jour, chaque mise à jour ultérieure de macOS a été axée sur l’amélioration de l’expérience de productivité et la fourniture de la fonctionnalité transparente qui fait la renommée d’Apple.

La version actuelle de macOS, appelée macOS Ventura, a ajouté des fonctionnalités exceptionnelles. Ceux-ci incluent Stage Manager et Continuity Camera, ainsi que Handoff pour FaceTime. Avec l’intégration entre les appareils Apple affichés via les deux dernières fonctionnalités, nous prévoyons que la mise à niveau de la version 2023 présentera encore plus cette intégration.

Si Apple décide d’intégrer les fonctionnalités demandées par les utilisateurs dans les Mac, nous aimerions les voir développer les widgets. Cela permettrait aux utilisateurs d’épingler ces widgets sur la grande toile de leur bureau, offrant une expérience plus personnalisée.

watchOS 10 et tvOS 17

Dans le monde des plates-formes d’exploitation d’Apple, nous nous attendons à ce que watchOS et tvOS reçoivent des mises à niveau de version. Comme macOS, Apple a traité ces deux plates-formes avec gentillesse en 2022. Les utilisateurs n’ont pas signalé beaucoup de problèmes et Apple a constamment ajouté des fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur.

En parlant de tvOS, l’ajout le plus récent à cette plate-forme est une fonctionnalité qui peut atténuer les lumières clignotantes dans une séquence vidéo. Cette fonctionnalité aide les utilisateurs à faire face aux fluctuations soudaines de la luminosité. De plus, Apple Music Sing a été introduit lors du lancement de tvOS 16.2. Nous espérons voir plus de fonctionnalités uniques comme celles-ci avec tvOS 17.

En ce qui concerne watchOS, en 2022, Apple a fourni plus de statistiques de fitness aux utilisateurs de watchOS 9. Cette version a également introduit des fonctionnalités conviviales pour la randonnée comme les waypoints. De plus, l’Apple Watch Ultra a été lancée. C’est un portable plus adapté aux personnes qui s’attaquent au summum des expériences sportives. Dans la perspective de watchOS 10, nous espérons qu’Apple développera davantage ses lectures de statistiques de condition physique et améliorera le suivi du sommeil en ne le limitant pas à la fenêtre lorsque le mode Heure du coucher est actif.

Un nouvel iPad mini

En septembre 2021, Apple a dévoilé l’iPad mini de sixième génération. Maintenant, on parle d’un iPad mini de septième génération, qui pourrait ne pas avoir de changements significatifs. Les mises à jour pourraient probablement être liées au processeur et à certains détails techniques. Apple pourrait annoncer ses nouvelles fonctionnalités lors de la WWDC 2023.

Il n’y a pas encore eu de rumeurs concrètes à ce sujet. Mais il est possible que le nouvel iPad soit disponible d’ici la fin de 2023. Ming-Chi Kuo, un analyste, suggère qu’Apple pourrait commencer les livraisons massives d’iPad de septième génération fin 2023 ou au plus tard, au premier semestre 2024. .

Apple réalité mixte

Le casque Reality d’Apple est en cours de développement pour un avenir au-delà des iPhones et des iPads. L’appareil aura une histoire claire pour les développeurs concernant son utilisation. Et la conférence d’une semaine présentera l’App Store intégré du casque et les outils qui l’accompagnent.

Certains dirigeants d’Apple pensent que l’appareil aura un démarrage lent. Mais il a le potentiel de remplacer l’iPhone à terme. Cependant, le casque ne sera pas disponible à la vente avant plusieurs mois après son dévoilement. Cela donnera aux développeurs le temps de créer des applications et des services de réalité mixte.

Auparavant, Apple avait prévu de présenter le casque en mars et de le rendre public en septembre. Cependant, avec les débuts désormais prévus pour juin, il pourrait y avoir des problèmes de production qui pourraient ralentir le processus. Malgré cela, Apple est susceptible de sortir le casque à temps pour les vacances, et cela devrait leur faire plaisir.

De nouveaux stores de détail

Cette semaine, Apple ouvrira des stores de détail en Inde. Le PDG, Tim Cook, sera là. Apple ouvre une paire de stores en Inde au cours de la même semaine, ce qui est rare. Le premier store du pays est situé dans le complexe Bandra Kurla à Mumbai. Et il ouvrira le 18 avril. Le deuxième emplacement se trouve dans le quartier de Saket à New Delhi et fera ses débuts le 20 avril. Cook sera présent pour les deux événements.

L’Inde est devenue de plus en plus importante pour Apple. Il a acquis plus de statut au sein du groupe de vente d’Apple. L’Inde reprend même une partie de la production chinoise. Le pays de l’Inde est maintenant l’une des régions les plus importantes d’Apple.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine