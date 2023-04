Ces 63 applications aux millions de téléchargements regorgent de malwares : supprimez-les de votre mobile

Ils ont découvert plus de 60 applications Android infectées par des logiciels malveillants. Débarrassez-vous d’eux dès que possible.

Le tiroir d’applications d’un smartphone Android

Les experts en cybersécurité de McAfee ont découvert une collection de plus de 60 applications infectées par un nouveau type de malware, qui auraient été téléchargées plus de 100 millions de fois via le Google Play Store. Le logiciel malveillant était capable d’obtenir des données sensibles de l’appareil de la victime et de mener des attaques de fraude publicitaire.

Contrairement aux précédentes campagnes de logiciels malveillants similaires, les développeurs d’applications ne semblaient pas savoir qu’ils infectaient les appareils des utilisateurs avec le logiciel malveillant, car le logiciel malveillant était caché dans une bibliothèque fréquemment utilisée.

Les applications ont été téléchargées plus de 100 millions de fois via Google Play

Dans le rapport, les experts expliquent que la bibliothèque a caché le malware, surnommé « Goldoson ». il est capable d’obtenir une liste des applications installées sur l’appareil, un historique des appareils connectés via Bluetooth ou WiFi, ou des données de localisation via GPS. De même, les logiciels malveillants sont capables de fraude publicitaire, ce qui implique d’afficher et de cliquer sur des publicités en arrière-plan, à l’insu de l’utilisateur ou sans interaction requise.

Au total, plus de 60 applications infectées ont été téléchargées plus de 100 millions de fois via Google Play et plus de 8 millions de fois via ONE Store, une boutique d’applications très populaire en Corée du Sud.

Après avoir été découverts par les experts de McAfee, Google a procédé à la suppression des applications infectées du store, mais aujourd’hui elles peuvent encore rester installées sur les appareils de certains utilisateurs, avec les risques que cela comporte. La liste complète des applications dangereuses est disponible ci-dessous :

L.POINT avec L.PAY

Balayez le casse-brique

Dépenses et budget du gestionnaire de fonds

TMAP

Cinéma Lotte

Génie Musique

Version Cultureland

Joueur GOM

Mégabox

Score en direct Score en temps réel

pikicast

Boussole 9 : Boussole intelligente

GOM Audio – Musique, paroles de synchronisation

TV – Tout sur la vidéo

guninday

la manie des objets

Pass magique LOTTE WORLD

Faire rebondir le casse-brique

Tranche infinie Tranche infinie

coup norae

SomNote – Belle application de notes

Infos sur le métro coréen : Metroid

BonneTVBible

Joyeux écran mobile heureux

UBhind : gestionnaire de suivi mobile

Mafu Conduite Gratuite

Fille chanteuse WorldCup

Mobile FSP

Enregistreur audio

Catmera

Cultureland Plus

Air simple

Lotteworld Séoul Ciel

Amoureux de la boule de serpent

Jouer à Geto

Mémo mémoire

Flux PB

Gestionnaire de fonds (supprimer les publicités)

Inssaticon – Émoticônes mignonnes

ECloud

SCinéma

guichet

Aquarium Lotteworld

Parc aquatique Lotte World

Carte T pour KT, LGU

Nombre aléatoire

Chargeur AOG

GOM Audio Plus – Musique, synchronisation

Balayez le casse-brique

Maison sûre

Chuncheon

fantasmagorique

cinécube

T.N.T.

Meilleurs soins de santé

InfinitySolitaire

Nouveau coffre-fort

billet de caisse

Nouvelles TDI

lorgnant

TingRechercher

Krieshachu Fantastique

yeonhagoogokka

