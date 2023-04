TikTok a déjà été interdit dans un état américain, le réseau social est-il en danger ?

L’État du Montana a adopté une loi selon laquelle TikTok ne sera plus autorisé sur tout son territoire à partir du premier jour de 2024. Est-ce le premier d’une longue série ? Qu’est-ce que cela indique pour le réseau social ?

Logo TikTok

Ce sont de mauvais moments pour TikTok. En février dernier, nous avions déjà anticipé que l’Union européenne n’était pas amusée par ce réseau social populaire pour les courtes vidéos, ce qui était déjà clair lorsqu’au cours du mois de janvier, elle envisageait déjà de l’interdire dans ses 27 pays. Les préoccupations de l’agence sont en termes de sécurité et de confidentialité et, pour l’instant, elle a déjà interdit à ses employés d’utiliser l’application sur leurs téléphones professionnels.

Pour le moment, il n’y a aucune information indiquant si l’UE envisage d’interdire TikTok sur l’ensemble de son territoire de manière soudaine (bien qu’il y ait des raisons de penser que cela finira par se produire), mais nous savons grâce au Wall Street Journal que le Montana a interdit son utilisation sur tout son territoire. Avec ce mouvement, il devient le premier État des États-Unis à interdire le réseau social, et enfreindre cette loi coûtera assez cher.

Un territoire ne fait pas un pays, mais il commence par une raison

Le gouvernement des États-Unis envisage depuis un certain temps d’interdire ou non TikTok. Bien que l’instance fédérale ne se soit pas encore prononcée sur la question, il est significatif qu’un Etat de l’Union ait unilatéralement opté pour son interdiction. C’est peut-être une façon de déclencher un effet d’appel qui est reproduit dans le reste des territoires.

L’interdiction entrera en vigueur le 1er janvier 2024. ByteDance, la société mère de TikTok, ne pourra pas opérer dans tout le Montana. Selon la source, toute entité qui enfreint la loi s’exposera à des amendes de 10 000 dollars, bien que tous les points sur la manière dont elle sera appliquée ne soient pas encore clairs.

Comme expliqué dans l’Associated Press, les amendes ne seront pas imposées aux utilisateurs individuels. Selon le texte de loi, les responsabilités incomberont à ByteDance et aux stores d’applications à partir desquels l’application a été téléchargée (bien sûr, ceux d’Apple et de Google sont également inclus).

Pour que la loi soit efficace, la signature du gouverneur du Montana, Greg Gianforte, est nécessaire. Cependant, selon le point de vente, il ne semble pas y avoir beaucoup de doute qu’il le signera car il est l’une des voix les plus critiques contre TikTok. Il ne pouvait plus être utilisé sur les téléphones des employés de l’administration, et le gouvernement des États-Unis a fait de même avec les terminaux de ses fonctionnaires.

Le texte de la loi stipule également qu’elle sera annulée si le gouvernement fédéral interdit TikTok aux États-Unis, ou si TikTok coupe ses « connexions avec la Chine ». Cependant, il semble que le réseau social ne va pas abandonner sans combattre. Au moment où la loi sera signée, tout semble indiquer que les appels finiront par arriver jusqu’aux plus hautes juridictions.

Compte tenu du cours que prennent les événements, il ne serait pas déraisonnable de penser que les jours de TikTok sont peut-être comptés. Non seulement aux États-Unis, mais aussi dans l’Union européenne. Un premier pas a déjà été fait vers l’interdiction de la plateforme sur un territoire et, comme nous l’avons dit plus haut, cela inspirera peut-être d’autres à faire de même.

