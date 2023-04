Le dernier né de Xiaomi est un pass complet : il s’agit de son nouveau pistolet à eau électrique d’une portée allant jusqu’à neuf mètres

Oui, vous ne lisez pas mal. La chose à propos de Xiaomi et de son catalogue de produits n’a pas de nom, et c’est que la firme asiatique vient de présenter via sa plateforme de financement participatif Xiaomi Youpin le nouveau Xiaomi Mijia Pulse Water Gun, un pistolet à eau électrique aux spécifications à couper le souffle.

Dans ce cas, cela ne peut être acheté qu’en Chine avec un prix officiel de 649 yuans, environ 86 euros à changer. Pour l’instant, on ne sait pas s’il finira par atteindre le marché mondial ou non, mais nous devrons être vigilants car c’est un produit très haut de gamme à tous points de vue et qui peut sans aucun doute devenir la star absolue de cet été.

Écran arrière, différents modes de prise de vue et un design venu du futur

Comme vous pouvez le voir sur ses images officielles, ce nouveau pistolet à eau Xiaomi Mijia Pulse est un passé complet sur le plan esthétique. Parmi ses principales qualités, on trouve un panneau arrière à partir duquel on peut gérer ses différents modes de prise de vue, voir l’autonomie de la batterie et du réservoir et, en plus, un trou avant à partir duquel on peut remplir son réservoir en 15 secondes avec juste poser le pistolet sur l’eau.

En plus de cela, il dispose d’une batterie interne de 1 800 mAh capable d’offrir une autonomie allant jusqu’à 2 000 prises de vue sur une seule charge, charge que vous pouvez effectuer via sa prise USB-C et qui prend en charge la technologie de charge rapide jusqu’à 10 W, un fait qui n’est pas mal compte tenu de l’appareil dont nous parlons.

Pour le reste, il faut savoir qu’il dispose d’un éclairage LED pour lui donner une touche plus futuriste lors de son utilisation, sa portée est de sept mètres minimum et de 9 mètres maximum dans son tir le plus puissant et en termes de modes Nous avons trois types de prise de vue différents : prise unique, rafale et prise multiple.

Prix ​​et disponibilité du nouveau pistolet à eau Xiaomi Mijia Pulse

Comme nous l’avons mentionné au début de l’article, le nouveau pistolet à eau Xiaomi Mijia Pulse est désormais disponible à l’achat en Chine via la plateforme Youpin. Il a un prix officiel de 649 yuans, environ 86 euros à changer et pour le moment on ne sait pas s’il atteindra une version Global ou non, ce qui, à vrai dire, nous aimerions qu’il finisse par être produit.

