SEGA rachète Rovio, le créateur d’Angry Birds

Bientôt, Angry Birds et le reste des jeux de Rovio deviendront la propriété de SEGA.

Angry Birds est l’une des sagas de jeux vidéo mobiles les plus populaires de l’histoire

Rovio, la société de développement de jeux à l’origine de certains des titres mobiles les plus populaires de tous les temps, va être rachetée par SEGA. La société elle-même, créatrice d’Angry Birds, l’a annoncé via son site Web, où elle confirme avoir accepté une offre d’environ 706 millions d’euros de la division européenne de SEGA.

Ainsi, les actionnaires de Rovio se voient offrir 9,25 euros pour chaque action, et les porteurs d’options 1,48 euros pour chacune. La transaction devrait être finalisée au cours du troisième trimestre de cette année.

Angry Birds et le reste des jeux de Rovio deviendront la propriété de SEGA

Le PDG de Rovio, Alexandre Pelletier-Normand, se dit enthousiasmé par cette nouvelle étape pour son entreprise, dans laquelle ils aspirent à proposer de nouvelles expériences en profitant de l’expérience de SEGA dans le domaine des jeux vidéo.

« Red et Sonic sont deux personnages emblématiques et mondialement reconnus créés par deux sociétés qui se complètent parfaitement et ont une portée mondiale couvrant le mobile, le PC, la console et au-delà. La combinaison des forces de Rovio et de Sega présente un avenir incroyablement excitant » – Alexandre Pelletier -Normand, PDG de Rovio

On ne sait pas quels sont les plans de SEGA avec Rovio, mais il est clair que la société essaiera de continuer à tirer le meilleur parti de l’une des sagas de jeux vidéo mobiles les plus populaires de l’histoire, la première à avoir atteint 1 milliard de téléchargements.

Angry Birds a été, pendant des années, le pilier sur lequel Rovio a soutenu son activité (malgré les allées et venues et les décisions discutables prises ces derniers temps), et désormais il deviendra une nouvelle source de revenus pour SEGA, qui n’est pas satisfait de Sonic et du reste des titres que la société propose déjà sur les principales plateformes mobiles.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :