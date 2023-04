Ce sont les nouvelles fonctionnalités de sécurité de WhatsApp qui arrivent sur votre mobile Xiaomi

WhatsApp est aujourd’hui l’une des applications de messagerie instantanée les plus téléchargées et utilisées au monde. Pour cette raison, donner la priorité à la sécurité de ses utilisateurs devrait être la priorité numéro un de Meta, et il le démontre dans les dernières mises à jour de l’application.

En fait, plus de fonctionnalités de sécurité arrivent sur votre mobile Xiaomi de la part des développeurs de WhatsApp, et ces trois nouvelles fonctionnalités se concentrent sur la protection de votre compte, la vérification de vos appareils et la sécurisation de vos discussions à l’aide de codes.

Faire de WhatsApp un endroit plus sûr

Ces changements proviennent du blog WhatsApp lui-même, qui rend compte des nouvelles mesures de sécurité et de leur arrivée sur votre mobile Xiaomi. Bien que vous puissiez les voir dans les mois à venir, ces mesures sont en fait des améliorations de fonctions que l’on trouvait déjà dans l’application.

Le premier d’entre eux est la protection du compte : lorsque nous démarrons la session WhatsApp sur un autre appareil qui n’est pas l’habituel, l’application nous demandera de confirmer notre identité à l’aide de l’ancien appareil, afin que personne à l’extérieur ne puisse se connecter et voir tous nos discussions. .

La seconde concerne la vérification de l’appareil : bien qu’il existait déjà des méthodes pour vérifier l’appareil (comme l’authentification en deux étapes), WhatsApp ajoute désormais plus de vérifications, afin qu’aucun logiciel malveillant ne puisse prendre le contrôle de votre appareil et, par conséquent, de votre WhatsApp. conversations.

La dernière des fonctions parle de codes de sécurité automatiques : la nouvelle « transparence des clés » que WhatsApp implémentera sur votre mobile Xiaomi vous permettra de vérifier que vous disposez d’une connexion sécurisée et que, par conséquent, personne ne pourra interférer ou manipuler vos discussions.

Grâce à ces nouvelles fonctionnalités de sécurité, qui atteindront votre mobile Xiaomi dans les mois à venir, WhatsApp continue sur sa lancée pour devenir un espace sûr où vous pourrez parler avec vos amis et vos proches de la manière la plus hermétique possible.

source | Whatsapp

