Google Chrome fonctionnera beaucoup plus rapidement avec sa dernière mise à jour (bien qu’il ait une astuce)

Le nouveau Chrome promet d’améliorer les performances sur certains appareils.

L’icône de Google Chrome, le navigateur web le plus utilisé dans le monde en 2023

Google tente depuis un certain temps de faire de Chrome un navigateur plus rapide et moins gourmand en ressources qu’il ne l’a été depuis des années, dans le but d’améliorer ses performances sur des appareils moins puissants ou ceux qui n’ont pas beaucoup de ressources. Mais Google est conscient que bon nombre d’utilisateurs du navigateur utilisent des appareils haut de gamme, pour lesquels faire fonctionner Chrome ne devrait pas poser de problème, et sa dernière innovation vise ce type de terminal.

À travers un article sur le blog officiel de Chromium, Google passe en revue certaines des modifications apportées à la dernière version disponible de Chrome, visant à améliorer les performances sur les appareils haut de gamme, pour obtenir des améliorations de performances pouvant atteindre 30 %.

Chrome fonctionne désormais mieux sur certains appareils Android et macOS

Selon Google, à partir de maintenant, les appareils haut de gamme auront une version de Google Chrome avec des paramètres de compilation optimisés pour offrir une plus grande vitesse au lieu d’avoir une taille plus petite comme cela se produit dans les appareils à faibles ressources.

Ainsi, la version de Chrome pour appareils Android haut de gamme est capable de faire tourner l’un des benchmarks de référence lorsqu’il s’agit de mesurer les performances des navigateurs, Speedtest 2.1 (développé par l’équipe en charge du moteur WebKit d’Apple), jusqu’à 30% plus vite qu’avant.

Il s’agit d’une amélioration significative, qui profitera également aux utilisateurs de Chrome sur Mac, bien que dans ce cas, l’augmentation soit d’environ 10 %.

Toutes les améliorations sont déjà disponibles dans la version 113 de Chrome, qui est actuellement en phase de test. Bientôt disponible pour tous les utilisateurs du navigateur avec une mise à jour vers la version stable de Chrome pour Android et macOS.

