Huawei Nova11 Ultra: le milieu de gamme le plus avancé lance un appareil photo à ouverture variable et connexion satellite

Huawei a présenté sa nouvelle série Nova11 en Chine, composée de trois appareils différents.

Le dos du Huawei Nova11 Ultra dans sa nouvelle couleur verte avec une finition en cuir végétalien

Comme chaque année, après la présentation du nouveau membre de la série Huawei P, c’est au tour de la famille Nova. La société chinoise a présenté la nouvelle série Huawei Nova11 dans son pays natal, composée de trois modèles différents visant à conquérir le segment du milieu de gamme.

Série Huawei Nova11, toutes les informations

Huawei Nova11, Nova11 Pro et Nova11 Ultra Caractéristiques Huawei Nova11 Huawei Nova11Pro Huawei Nova11 Ultra Dimensions 161,29 x 74,96 x 6,88 mm

168 grammes 164,24 x 74,35 x 7,88 mm

188-193 grammes 164,24 x 74,35 x 7,88 mm

188 grammes Filtrer 6,7 pouces Full HD + OLED, taux de rafraîchissement de 120 Hz OLED incurvé de 6,78 pouces, Full HD +, taux de rafraîchissement de 120 Hz OLED incurvé de 6,78 pouces, Full HD +, taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 778G 4G Qualcomm Snapdragon 778G 4G Qualcomm Snapdragon 778G 4G RAM 8/12 Go 8/12 Go 8/12 Go Système opératif Harmonie OS 3 Harmonie OS 3 Harmonie OS 3 Stockage 256/512 Go 256/512 Go 512 Go appareils photo arrière:

50MP ƒ/1.4-ƒ/4.0

Ultra grand angle 8 Mpx

frontale:

60MP ƒ/2.4 arrière:

50MP ƒ/1.9

Ultra grand angle 8 Mpx + 8 Mpx

frontale:

60MP ƒ/2.4 + 8MP arrière:

50MP ƒ/1.9

Ultra grand angle 8 Mpx + 8 Mpx

frontale:

60MP ƒ/2.4 + 8MP Batterie 4500mAh

Charge rapide 66W 4500mAh

Charge rapide 100W 4500mAh

Charge rapide 100W Autres USB Type C, GPS double fréquence, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 80.11 a/b/g/n/ac/ax USB Type C, GPS double fréquence, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 80.11 a/b/g/n/ac/ax USB Type C, GPS double fréquence, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 80.11 a/b/g/n/ac/ax

Le Huawei Nova 11 est le modèle le moins cher de la famille. Il dispose d’un écran plat OLED de 6,7 pouces de diagonale avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz. Son design est quelque peu différent de ses frères aînés, en équipant un dos plat d’une finition mate et d’une construction en verre, disponible en quatre couleurs différentes : vert, noir, argent et or.

Bien qu’il s’agisse du modèle le moins cher, il possède le même processeur Qualcomm Snapdragon 778G 4G présent dans les versions supérieures, avec la même batterie d’une capacité de 4500 mAh et un système de charge rapide qui prend en charge un maximum de 66 W de puissance. Son système de caméra se compose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’une caméra secondaire de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et d’une caméra frontale de 60 mégapixels.

Une étape au-dessus du Huawei Nova11 est le Nova11 Pro, qui introduit un design renouvelé dont il convient de mettre en valeur son dos avec une finition en cuir végétalien, particulièrement frappant dans la nouvelle couleur verte disponible à la fois dans ce modèle et dans la version Ultra. À l’arrière se trouve le système de caméra, composé d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un appareil photo de 8 mégapixels avec un objectif ultra grand angle.

La principale différence entre le Huawei Nova11 Pro et le Nova11 Ultra réside dans l’appareil photo principal. Et c’est que la version la plus avancée intègre un mécanisme d’ouverture variable dans l’appareil photo principal, qui permet de faire varier l’ouverture du capteur entre ƒ1.4 et ƒ4.0. C’est le même système que nous avons déjà vu dans les modèles de la série Huawei P60.

En plus de cela, le modèle Ultra intègre la prise en charge de la connectivité par satellite à l’aide de la technologie BeiDou.

Dans les deux modèles, nous avons une double caméra frontale, composée d’un capteur principal de 60 mégapixels et d’un capteur secondaire de 8 mégapixels avec zoom optique, conçu pour prendre des gros plans en mode autoportrait.

Le Nova11 Pro et le Nova11 Ultra ont tous deux la même batterie d’une capacité de 4500 mAh, dans les deux cas avec prise en charge d’une charge rapide de 100 W. De plus, ils sont basés sur HarmonyOS 3, la dernière version du système d’exploitation de Huawei.

Prix ​​Huawei Nova11 et où les acheter

Pour le moment, Huawei n’a présenté que les versions destinées au marché chinois de sa nouvelle famille Nova11. Les trois modèles sont déjà disponibles dans la boutique en ligne officielle de l’entreprise, dans différentes configurations de stockage et à différents prix :

Huawei Nova11 : 2499 yuans, environ 331 euros actuellement

Huawei Nova11 Pro : 3499 yuans, environ 463 euros

Huawei Nova11 Ultra : 4499 yuans, environ 596 euros

