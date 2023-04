iOS 17 copiera l’une des meilleures fonctionnalités d’Android

La Worldwide Developer’s Conference 2023 serait le plus grand événement Apple de l’histoire. Il est présenté comme l’événement où Apple lancera son casque VR/AR de première génération. Mais ce n’est pas tout ce que l’événement a en réserve, cependant. En plus de cela, Apple roulera également les rideaux sur iOS 17.

Cela dit, Apple ne devrait pas introduire de nombreuses nouvelles fonctionnalités avec iOS 17. Mais celles qu’Apple présentera seront assez énormes. Par exemple, selon des rapports récents, Apple mettra en place les éléments pour permettre le chargement latéral des applications sur les iPhones. Et quelles que soient les autres fonctionnalités, ce sera sûrement un point fort.

Apple va jeter les bases du chargement latéral dans iOS 17

Chaque année, l’événement WWDC de juin apporte des mises à jour annuelles aux principaux systèmes d’exploitation d’Apple. Parmi eux, les changements apportés à iOS sont les plus regardés. Mais cette fois, les changements qu’Apple apportera dans iOS 17 s’orienteront davantage vers la conformité réglementaire au lieu d’introduire de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Le rapport provient de Mark Gurman, qui a confirmé qu’Apple introduirait iOS 17 avec macOS 14, iPadOS 17 et d’importantes mises à jour de watchOS 10. Selon Mark, l’iPadOS et iOS ne devraient pas bénéficier de nouvelles fonctionnalités majeures. Au lieu de cela, ils apporteront des améliorations mineures qui listeront les demandes des utilisateurs.

De plus, Gurman dit qu’Apple fera plus de bruit au-delà de la WWDC en travaillant sur une refonte d’iOS. Et comme vous pouvez le deviner, la refonte permettrait le chargement latéral.

Apple avait précédemment annoncé qu’il se préparait aux modifications de la législation de l’Union européenne. Le rapport datait de décembre et concernait la loi sur les marchés numériques qui entrera en vigueur en 2024. Cette loi oblige essentiellement Apple à autoriser l’existence de stores d’applications tiers. Et avec iOS 17, Apple s’apprête à s’y conformer.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine