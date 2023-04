Voici le design final du Xiaomi 13 Ultra

Un jour avant sa présentation, la firme chinoise a partagé les premières images officielles du Xiaomi 13 Ultra sur Weibo.

Le dos du Xiaomi 13 Ultra en blanc

Depuis quelques semaines, les rumeurs ne cessent de nous parvenir au sujet du nouveau smartphone haut de gamme premium du géant chinois, un Xiaomi 13 Ultra dont les principales spécifications ont déjà été confirmées et qui sera présenté à la société demain à 13h00 espagnoles. , lors d’un événement dans son pays natal où le Xiaomi Pad 6 et le Xiaomi Smart Band 8 seront également lancés.

Mais avant que cela ne se produise, Xiaomi lui-même a décidé de partager les premières images officielles du Xiaomi 13 Ultra en blanc via Weibo, qui nous montrent quel sera le design final du nouveau produit phare de la marque.

Le Xiaomi 13 Ultra montre la paume sur ses premières photos officielles

Comme vous pouvez le voir sur ces images officielles du Xiaomi 13 Ultra, que nous vous laissons sous ces lignes, le nouveau smartphone premium de la société chinoise arrivera en deux couleurs : blanc et vert et pariera sur un design très similaire à celui de son prédécesseur, le Xiaomi 12S Ultra, avec un dos rugueux où le personnage principal sera un énorme module de caméra circulaire signé par Leica.

Mais contrairement à ce que nous avons vu dans la génération précédente, dans le Xiaomi 13 Ultra ce module sera directement intégré au châssis et ne sera pas situé dans une grande baie vitrée.

Comme vous pouvez le voir sur ces photographies, le système de caméra du Xiaomi 13 Ultra est composé de quatre capteurs photographiques : un capteur principal Sony IMX889 de 50 mégapixels avec OIS et d’une taille d’un pouce, deux capteurs Sony IMX858 de 48 mégapixels qui répondent à l’ultra fonction grand angle et téléobjectif et un capteur de profondeur dont aucun autre détail n’a été révélé.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités du Xiaomi 13 Ultra, tout semble indiquer que le nouveau terminal de franchise Xiaomi aura un grand écran AMOLED avec technologie LTPO et résolution 2K, avec le processeur Qualcomm le plus avancé à ce jour, le Snapdragon 8 Gen 2 . , avec jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, avec une batterie d’une capacité de 4900 mAh avec une charge rapide de 90 W et une charge sans fil de 50 W et une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Quoi qu’il en soit, vous n’aurez plus qu’à patienter quelques heures pour connaître tous les détails du nouveau fleuron de la marque et pour savoir si Xiaomi lancera ce terminal à l’échelle mondiale ou si, au contraire, encore une fois cet appareil premium sera être exclusif au marché chinois.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :