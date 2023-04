Ce mobile Xiaomi avec 5G plonge son prix à des niveaux historiquement bas : appareil photo 108 MP, 8 Go de RAM et panneau OLED

120 euros de remise pour ce Xiaomi avec connectivité 5G dans sa version supérieure. Attention, l’offre a une date d’expiration.

Ce magnifique mobile Xiaomi dispose d’une connectivité 5G, d’un écran AMOLED et d’une grande remise qui ne dure que quelques jours.

Juste au moment où l’on pensait que le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G avait touché le fond, une nouvelle offre d’AliExpress le fait tomber encore plus loin dans sa version supérieure, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Grâce à cette opportunité, vous pouvez obtenir le Redmi Note 11 Pro 5G pour seulement 258 euros sur AliExpress, avec la livraison gratuite et depuis la France afin que vous n’ayez qu’à attendre quelques jours pour le recevoir chez vous.

Nous sommes face à un mobile Xiaomi avec connectivité 5G, un grand écran AMOLED, un appareil photo Samsung de 108 mégapixels et une énorme batterie avec une charge rapide de 67W. Bref, c’est un excellent achat en raison de son solde et de la remise de 120 euros qu’il met désormais en vedette sur AliExpress. Si nous comparons son prix dans d’autres stores, nous voyons que la même version du Redmi Note 11 Pro 5G est sur Amazon pour 297 euros, alors que dans le store officiel Xiaomi, il reste à 379,99 euros à partir.

Chez Netcost-security.fr, nous avons analysé ce Redmi Note 11 Pro 5G, nous allons donc vous dire pourquoi l’acheter en vaut la peine maintenant qu’il est 120 euros moins cher.

Achetez le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G le moins cher

L’un des grands atouts de ce Redmi Note 11 Pro 5G est sans aucun doute son écran. Il monte un grand écran AMOLED de 6,67 pouces, une résolution Full HD + (2400 x 1080 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 hertz et jusqu’à 1 200 nits de luminosité. En pratique, cela se traduit par des images avec des couleurs vives, une netteté, un niveau de luminosité adéquat et une douceur supplémentaire appréciée.

L’écran est accompagné d’un système à deux haut-parleurs haute résolution qui offre un son clair et équilibré. Par conséquent, vous pouvez utiliser le terminal pour afficher des photos et des vidéos, vous obtiendrez une bonne qualité d’image et audio. De plus, vous pouvez brancher vos écouteurs sur son port 3,5 mm.

Vous pouvez également utiliser le Redmi Note 11 Pro 5G pour bien d’autres choses, comme discuter sur WhatsApp, consulter les réseaux sociaux, naviguer sur Google Chrome et, en bref, les tâches les plus quotidiennes. Cela est possible grâce aux bonnes performances offertes par son processeur Qualcomm Snapdragon 695, qui en fait également l’un des téléphones Xiaomi avec 5G. Quant au système d’exploitation, il fait partie des téléphones Xiaomi avec la mise à jour vers Android 13 et MIUI 14.

Dans la fiche technique du smartphone, la caméra arrière de 108 mégapixels, développée par Samsung, attire également l’attention. Avec lui, vous pouvez obtenir des images de haute qualité, à la fois en termes de niveau de détail et de plage dynamique. Au dos, il est accompagné d’un ultra grand angle de 8 mégapixels et d’une macro de 2 mégapixels, tandis que la caméra frontale est de 16 mégapixels et prend de bonnes photos.

➡️ Voir le bon plan Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

L’autonomie de ce Redmi Note 11 Pro 5G est excellente, avec une batterie de 5 000 mAh capable d’atteindre deux jours d’utilisation sans trop de problèmes. Sans aucun doute, il est très positif de pouvoir être éloigné du chargeur pendant si longtemps. À cela, il faut ajouter qu’il prend en charge une charge rapide de 67 W, il se recharge donc à 100 % en seulement une demi-heure. Au fait, dans la boîte, vous trouverez à la fois le chargeur et un étui en silicone pour le protéger.

Attention, en faveur de l’achat de ce terminal, c’est aussi sa qualité de construction. Xiaomi a bien équilibré entre le poids et l’utilisation des matériaux, c’est pourquoi c’est un terminal robuste et de qualité lorsque nous l’utilisons.

Bref, on peut dire que le Redmi Note 11 Pro 5G a un bon design, un écran de qualité, de bonnes performances, une caméra arrière avancée et une longue autonomie. Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’un smartphone 5G très équilibré, auquel on ajoute désormais une remise de 120 euros. Rappelons que vous pouvez acheter le Redmi Note 11 Pro 5G 8 Go + 128 Go pour seulement 258 euros sur AliExpress, une offre qui se termine le samedi 22 avril au matin.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :