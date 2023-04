Panique chez Google : Samsung prévoit d’utiliser Bing comme moteur de recherche par défaut sur les téléphones Galaxy

Si Samsung décide de passer de Google à Bing sur ses téléphones, la société de moteurs de recherche pourrait perdre plus de 3 milliards de dollars de revenus chaque année.

Samsung Galaxy S23 Ultra et Google Pixel 7 Ultra, les deux derniers paris de chaque entreprise

Google pourrait être sur le point de perdre un accord qui lui rapporte plus de 3 000 millions de dollars chaque année, et il semble que tout dépendra de la manière dont ses innovations liées à l’intelligence artificielle présentées lors de la prochaine Google I/O 2023 progressent. ce qu’il dit suggère un rapport du New York Times, où ils disent que Samsung envisage de remplacer Google par Bing comme moteur de recherche par défaut sur ses appareils de la gamme Samsung Galaxy.

La nouvelle a atterri dans les bureaux de Google en mars de cette année et, selon la source, elle a semé la panique parmi les membres du conseil d’administration et les employés de l’entreprise. Ce n’est pas pour moins, car selon les messages internes, les avantages obtenus grâce à l’utilisation de Google comme moteur de recherche par défaut dans les appareils de la série Samsung Galaxy sont d’environ 3 000 millions de dollars par an.

Bing est à nouveau une menace pour Google

Pour le moment, Samsung n’a pas pris la décision finale de passer à l’utilisation de Microsoft Bing comme moteur de recherche par défaut sur les appareils Galaxy, mais il l’envisagerait sérieusement.

Depuis l’introduction de Bing Chat dans le moteur de recherche de Microsoft, le service a réussi à battre tous les records de l’entreprise, atteignant pour la première fois plus de 100 millions d’utilisateurs quotidiens. Samsung entretient déjà une relation étroite avec Microsoft depuis des années et de nombreux services Redmond sont préinstallés sur les appareils Galaxy. L’intégration de la nouvelle version de Bing sur leurs téléphones semble donc être la prochaine étape logique.

Il faudrait voir, bien sûr, comment Samsung décide de procéder au changement, car comme le reste des fabricants d’appareils Android, le géant sud-coréen a l’obligation de donner à l’utilisateur différentes options lors du choix du moteur de recherche par défaut de votre appareil, et vous n’êtes pas autorisé à en imposer un en particulier. Une chose que vous pouvez faire est de définir Bing comme moteur de recherche par défaut sur Samsung Internet, sa propre application de navigateur préinstallée sur les appareils Samsung.

