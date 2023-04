Google prépare une révolution : générateur d’images IA, chatbot intégré à Chrome et plus d’actualités

On passe en revue tous les nouveaux projets liés à l’IA sur lesquels Google travaillerait à présenter cette année

Le logo de Google, la société à l’origine du moteur de recherche Web le plus populaire de la planète

Depuis que l’essor de ChatGPT a déclenché toutes les sonnettes d’alarme chez Google, on savait que le moteur de recherche devait agir rapidement pour pouvoir reprendre sa place dans le domaine de l’intelligence artificielle, et ne pas se faire dépasser par OpenAI, Microsoft et les reste des entreprises qui Ils parient fortement sur ce type de technologie. Maintenant, nous savons déjà quels sont les prochains grands projets de l’entreprise.

Un nouveau rapport du New York Times a révélé certaines des initiatives que Google prévoit de présenter dans les mois à venir, dans le but de proposer des alternatives aux chatbots tels que Bing Chat ou ChatGPT, ainsi que des outils de génération d’images ou une nouvelle recherche moteur amélioré soutenu par des modèles d’intelligence artificielle.

« Magi », le futur moteur de recherche vitaminé de Google

La première grande nouveauté dont se fait l’écho le journal américain est « Magi ». Ils expliquent qu’il s’agit d’une mise à jour du moteur de recherche actuel de l’entreprise, soutenu par des modèles d’intelligence artificielle**. L’idée serait d’offrir une expérience plus personnalisée pour chaque type d’utilisateur.

En ce sens, ils expliquent que ce nouveau moteur de recherche disposerait d’outils qui ne sont pas disponibles dans la version actuelle de Google, comme la possibilité de générer du code à partir des requêtes d’un utilisateur.

Il précise également que Google inclurait des publicités intégrées sur la page de résultats, de la même manière que dans la version actuelle du moteur de recherche.

A ce jour, plus de 160 salariés de l’entreprise travailleraient sur « Magi », et une version préliminaire de ce moteur de recherche devrait être annoncée lors de la prochaine Google I/O 2023 qui se tiendra en mai. Cependant, le lancement initial serait quelque peu limité, car il ne sera disponible qu’aux États-Unis dans un premier temps, et il y aura une limite d’utilisateurs d’un million jusqu’à la fin de l’année, date à laquelle cette limite sera étendue à 30 millions. .

Générateur d’images, chatbot et plus

Mais « Magi » n’est pas la seule grande chose sur laquelle Google semble travailler. Un autre rapport du New York Times précise que Google travaille également sur « GIFI », un outil de génération d’images qui sera directement intégré à Google Image Search, et qui permettra aux utilisateurs de traduire leurs idées en photographies générées grâce à l’intelligence artificielle, en d’une manière similaire à ce que font des services comme Midjourney ou Bing Image Creator lui-même.

D’autre part, « Searchalong » serait la réponse de Google à Bing Chat. Des indices partagés suggèrent qu’il s’agirait d’un chatbot basé sur un modèle de langage naturel similaire à GPT-4, qui s’intégrerait directement dans le navigateur Google Chrome. Grâce à cela, il serait possible de consulter le chat tout en naviguant pour obtenir des informations plus personnalisées que celles proposées par les résultats de recherche classiques.

L’actualité ne s’arrête pas là. La même source a révélé l’existence d’un autre projet, « Tivoli Tutor », visant à aider les utilisateurs à apprendre de nouvelles langues grâce à des conversations en texte ouvert avec des modèles d’intelligence artificielle.

Tout semble indiquer que cette prochaine Google I/O 2023 sera chargée de nouveautés, et que l’intelligence artificielle en sera le principal protagoniste. En plus de toutes les actualités connues aujourd’hui, Google a également d’autres projets similaires qui traversent différentes étapes de leur développement, et qui pourraient voir le jour lors du prochain salon des développeurs. Parmi eux, Bard, son alternative à ChatGPT ou encore les nouveaux outils d’IA intégrés à sa suite d’applications bureautiques et de productivité.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :