Ce sont les premières images officielles du Xiaomi 13 Ultra, le mobile le plus puissant que l’entreprise ait fabriqué à ce jour

Alors qu’il ne reste qu’une journée pour sa présentation officielle, le Xiaomi 13 Ultra a enfin été aperçu. C’est un appareil avec des fonctionnalités incroyables, et probablement l’un des meilleurs Android au monde pour ce 2023, puisqu’il vise à être supérieur même au Xiaomi 13 Pro.

L’entreprise, qui chauffe ses moteurs depuis une semaine et laisse tomber quelques autres spécifications sur ce mobile, a souhaité partager avec les utilisateurs le design du Xiaomi 13 Ultra, très similaire à celui de son prédécesseur, le Xiaomi 12S Ultra, et avec un module de caméras vraiment inouï.

Voici le Xiaomi 13 Ultra, la nouvelle bête de Xiaomi

La semaine dernière, nous avons déjà vu la première affiche promotionnelle pour le Xiaomi 13 Ultra, même si nous ne pouvions pas en faire grand-chose à ce moment-là. Maintenant, grâce à Weibo (l’équivalent de Twitter en Chine), nous avons enfin le design complet de cet impressionnant Xiaomi 13 Ultra.

Disponible en vert et blanc, le Xiaomi 13 Ultra a un design bestial. Sa finition texturée rappelle beaucoup son prédécesseur, mais ce qui nous surprend le plus, c’est son épaisseur, plus accentuée dans la moitié supérieure, lui permettant de loger un énorme module caméra dans tous les sens.

De plus, le Xiaomi 13 Ultra a reçu la certification IP68 contre l’eau et la poussière, devenant un polyvalent avec des capacités photographiques impressionnantes, grâce à la collaboration de Xiaomi avec Leica, le protagoniste du Xiaomi 13 Ultra depuis le tout début.

Ce module caméra est composé de quatre caméras différentes : une principale avec un stabilisateur d’image de 50 MP, un ultra grand angle de 48 MP, un téléobjectif de 48 MP et un capteur de profondeur. A en juger par la taille du module et son épaisseur, le Xiaomi 13 Ultra est peut-être le meilleur mobile photo du marché cette année.

Bien que la société n’ait partagé aucune image de l’avant du Xiaomi 13 Ultra, nous n’aurons pas à attendre longtemps non plus, puisque cet incroyable terminal sera présenté demain à 13h00, heure espagnole, lors d’un événement mondial, qui garantit le lancement du Xiaomi 13 Ultra sur le marché français.

