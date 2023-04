Ce Samsung Galaxy A d’il y a presque deux ans reçoit également la mise à jour Android d’avril

La mise à jour de sécurité d’avril 2023 est déjà déployée sur le Samsung Galaxy A52s 5G au Brésil avec la version du micrologiciel A528BXXU2EWC5.

Le dos du Samsung Galaxy A52s dans ses quatre coloris disponibles

Un mois de plus et comme promis, Samsung est le fabricant de mobiles Android le plus rapide qui met à jour la grande majorité de ses terminaux, haut de gamme et milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android, celui correspondant au mois d’avril 2023 .

Ainsi, après avoir lancé ce nouveau patch de sécurité sur les Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3, voilà que le géant coréen a commencé à sortir la mise à jour Android d’avril 2023 sur un smartphone milieu de gamme qui est sur le marché depuis près de deux ans, le Samsung Galaxy A52s 5G.

Le correctif de sécurité d’avril 2023 atteint le Samsung Galaxy A52s 5G

Comme nous l’a confirmé le média spécialisé SamMobile, Samsun a commencé à déployer la mise à jour Android d’avril 2023 sur les Samsung Galaxy A52 au Brésil et cette mise à jour devrait s’étendre à d’autres régions au cours des prochains jours.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité arrive sur les Galaxy A52 dans le pays d’Amérique du Sud avec la version de firmware A528BXXU2EWC5 et inclut le correctif de sécurité d’avril 2023 qui corrige plus de 6 douzaines de vulnérabilités de sécurité et de confidentialité, dont 55 sont les propres corrections de Google et le reste correspond à des problèmes détecté par Samsung.

De plus, comme d’habitude, ce correctif de sécurité corrige également quelques problèmes généraux détectés dans l’interface One UI et améliore la stabilité des terminaux.

Le Samsung Galaxy A52s lancé en août 2021 avec Android 11 à bord, a été mis à jour vers Android 13 avec One UI 5.1 au début du mois dernier et devrait recevoir One UI 6 avec Android 14 avant la fin de l’année.

Une fois cette nouvelle version du logiciel disponible dans le monde entier, vous pouvez mettre à jour votre Galaxy A52s 5G en accédant à la section Mise à jour logicielle, que vous trouverez dans le menu Paramètres de votre smartphone, et en cliquant sur le bouton Télécharger et installer.

