Xiaomi Redmi 12C : le mobile parfait pour les seniors et à un prix imbattable

Découvrez le Xiaomi Redmi 12C : le mobile pas cher avec Android 13 et une batterie de 5000 mAh idéale pour les usages basiques.

Ce mobile Xiaomi est la nouvelle génération bon marché pour les personnes peu exigeantes.

Si vous cherchez un cadeau pour votre grand-père, ou une personne avec des tâches peu exigeantes, et que vous souhaitez trouver un mobile qui réponde à tous ses besoins, ne cherchez pas plus loin. Le nouveau Xiaomi Redmi 12C est le cadeau parfait pour un senior car il est spécialement conçu pour les personnes qui recherchent un téléphone facile à utiliser avec un grand écran de haute qualité, une autonomie de batterie longue durée et un prix abordable.

Son prix est le plus abordable que vous verrez sur le marché des téléphones bon marché. Le mobile Xiaomi peut être à vous pour environ 130 euros dans divers stores. Il existe des versions avec 3 ou 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. Il s’agit d’un smartphone dédié aux personnes qui utilisent habituellement leur téléphone comme outil de communication, et qui peuvent également l’utiliser pour naviguer, regarder des séries ou écouter de la musique sans compromettre les performances.

Offrez le mobile parfait et bon marché à cette personne spéciale

La conception est simple, avec un corps en plastique de 8,8 mm d’épaisseur et un poids de 192 grammes. Cela rend le Xiaomi Redmi 12C léger et confortable à tenir, de sorte que votre grand-père n’aura pas à se soucier de transporter un appareil trop lourd. De plus, l’écran monte un panneau IPS de 6,71″ avec une résolution HD+ et un verre résistant aux rayures, et offre une qualité d’image exceptionnelle, vous permettant de profiter de photos et de vidéos avec une clarté plus que remarquable.

Le processeur MediaTek Helio G85 12 nm fonctionnant à 2 GHz et marquant plus de 250 000 points au test Antutu offre des performances fluides et rapides. De plus, c’est l’un des mobiles à mettre à jour vers Android 13 en 2023, vous aurez donc votre mobile protégé pendant des années. Le lecteur d’empreintes digitales à l’arrière offre une couche de sécurité supplémentaire, de sorte que votre grand-père peut être sûr que ses données sont protégées.

Avec 3 ou 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage extensible avec des cartes micro SD, le Xiaomi Redmi 12C dispose de suffisamment d’espace pour que votre grand-père stocke ses photos, vidéos et applications préférées. La double caméra arrière de 50 MP avec objectif macro de 2 MP et caméra frontale de 5 MP garantit des prises de vue et des vidéos de haute qualité avec des détails nets.

La batterie de 5000 mAh est l’une des caractéristiques les plus impressionnantes du Xiaomi Redmi 12C. Votre grand-père pourra utiliser le téléphone toute la journée (et même plus de deux jours) sans avoir à se soucier de le recharger en permanence. De plus, la connectivité 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, radio FM, infrarouge, port casque, Dual SIM et GPS, offrent un large éventail d’options de connectivité afin que votre grand-père puisse rester connecté avec ses proches et puisse même utiliser des écouteurs sans fil.

