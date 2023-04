Comparatif Samsung Galaxy A34 vs Samsung Galaxy A54 : principales différences, lequel est le meilleur ?

Nous comparons les deux téléphones milieu de gamme de Samsung qui ont tant de succès pour leur bon rapport qualité-prix. Ce sont leurs différences.

Samsung Galaxy A34 5G en violet, à gauche ; Samsung Galaxy A54 5G en vert menthe, à droite.

Le milieu de gamme s’est récemment renforcé avec le Samsung Galaxy A34 5G et le Samsung Galaxy A54 5G, deux téléphones qui se positionnent directement parmi les meilleures options en raison de leur bon rapport qualité-prix. Dans cet article, nous comparons le Samsung Galaxy A34 et le Samsung Galaxy A54 section par section pour découvrir toutes leurs différences et, enfin, décider lequel est le meilleur des deux.

Ces deux modèles de la série Galaxy A de Samsung sont généralement un succès dans les ventes en raison d’aspects tels que la qualité de leurs écrans, la connectivité 5G et la longue autonomie. Toutes ces rubriques seront traitées dans le comparatif suivant dans lequel vous pourrez découvrir quelles différences séparent le Galaxy A34 du Galaxy A54, et inversement. Bien sûr, nous aborderons également la question du prix, si importante dans le choix final.

Conception et écran

Les différences de design entre les deux terminaux sont peu nombreuses, puisque l’esthétique des deux s’inspire de celle du Samsung Galaxy S23. Pour cette raison, le Samsung Galaxy A34 et le Samsung Galaxy A54 ont un dos lisse avec les caméras directement intégrées, sans module. En ayant des côtés légèrement incurvés, la prise en main est plus confortable.

Ces différences dans la conception dont nous parlions concernent les dimensions et le poids. Le Samsung Galaxy A34 est légèrement plus grand -161,3 x 78,1 x 8,2 mm-, mais plus léger -199 grammes. De l’autre côté se trouve le Samsung Galaxy A54, avec des dimensions de 158,2 x 76,7 x 8,2 mm et un poids de 202 grammes. Parce que les différences sont si petites, elles n’ont aucun impact sur l’expérience du terminal.

Enfin, une autre différence réside dans la couleur dans laquelle les deux téléphones sont disponibles. Vous pouvez acheter à la fois en violet, vert menthe et noir, mais le Galaxy A34 est également disponible dans une couleur argentée qui, sur le Galaxy A54, se transforme en une teinte blanche pure.

Concernant l’écran, la principale différence entre le Samsung Galaxy A34 5G et le Samsung Galaxy A54 5G réside dans la taille. D’une part, le Galaxy A34 monte un panneau SuperAMOLED de 6,6 pouces, une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 hertz de très bonne qualité. D’autre part, le Galaxy A54 dispose d’un panneau SuperAMOLED de 6,4 pouces, d’une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 hertz qui a également fière allure.

Comme nous pouvons le voir, le Samsung Galaxy A54 5G a un écran légèrement plus petit. Au-delà de cette différence, les deux coïncident en ayant des marges assez larges autour de la dalle et en intégrant le lecteur d’empreintes digitales directement en façade.

matériel et performances

Dans la section processeur, nous trouvons une autre des principales différences entre le Samsung Galaxy A34 et le Samsung Galaxy A54. Le premier d’entre eux est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 1080, tandis que le second mise sur la maison et monte un Samsung Exynos 1380. Les deux sont capables d’offrir de bonnes performances au quotidien, même pour les jeux, mais le MediaTek la puce est légèrement plus puissante.

Les deux processeurs coïncident en ayant un modem 5G, ce qui indique que les deux terminaux sont parmi les meilleurs mobiles Samsung avec 5G. D’autre part, alors que le Galaxy A34 nous donne la possibilité de choisir entre 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, le Galaxy A54 n’est disponible qu’avec 8 Go de RAM, même si nous pouvons choisir entre 128 Go ou 256 Go de stockage interne, avec possibilité d’étendre ce dernier jusqu’à 1 To avec une carte microSD dans les deux modèles.

Il convient de noter qu’une autre différence entre le Galaxy A34 et le Galaxy A54 se trouve dans la section audio. Les deux terminaux ont un double haut-parleur, mais le Galaxy A54 se fait beaucoup mieux entendre. Ses haut-parleurs sont compatibles avec Dolby Atmos et l’audio UHQ 24 bits et, vraiment, ils émettent un son de haute qualité.

Logiciel

Le logiciel est l’une des sections qui fait que le Samsung Galaxy A34 et le Samsung Galaxy A54 se classent parmi les meilleurs téléphones de milieu de gamme du moment. Et c’est que les deux sont livrés avec Android 13 sous la couche de personnalisation One UI 5.1, c’est-à-dire les versions les plus récentes des deux systèmes. Par conséquent, les deux terminaux vous offriront une expérience très similaire en termes d’interface et de fonctions.

Un autre point en faveur des deux téléphones est qu’ils ont confirmé 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité, ils profiteront donc jusqu’à Android 17. Sans aucun doute, c’est une excellente nouvelle pour ceux qui recherchent un mobile pour beaucoup. ans. Comme vous pouvez le voir, dans cette section, il n’y a pas de différences entre les protagonistes de la comparaison.

Autonomie et charge

Le Samsung Galaxy A34 5G et le Samsung Galaxy A54 5G sont également à égalité en termes d’autonomie, puisque tous deux disposent d’une batterie de 5 000 mAh capable de tenir deux jours avec une utilisation légère. En pratique, cette batterie dépasse les 8 heures d’écran allumé, c’est un chiffre très, très positif. Peu importe si vous êtes très exigeant en utilisation, vous arriverez tout de même en fin de journée sans passer par le chargeur.

En termes d’autonomie et de charge, les deux terminaux coïncident également dans la partie négative. Et c’est que sa charge rapide reste à 25W, ce qui indique qu’ils ont besoin de deux heures avec le chargeur pour charger complètement la batterie. De plus, aucun d’entre eux n’est livré avec un chargeur, vous devez en utiliser un que vous avez déjà ou en acheter un nouveau.

appareils photo

Il ne fait aucun doute que le Samsung Galaxy A54 5G est le modèle gagnant de la comparaison en matière d’appareils photo. Son objectif arrière principal de 50 mégapixels fait du très bon travail, de jour comme de nuit. De plus, sur ce dos, il monte également un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels qui prend de bonnes photos. En ce qui concerne la caméra frontale, elle est située dans le trou de l’écran et mesure 32 mégapixels. Avec lui, vous pouvez également capturer de très bonnes images, même en mode portrait.

De l’autre côté se trouve le Samsung Galaxy A34 5G, avec un appareil photo principal de 48 mégapixels qui capture de bonnes images pendant la journée, mais faiblit dans des situations de faible luminosité. De plus, son ultra grand-angle de 8 mégapixels est également inférieur à celui du Galaxy A54, comme c’est le cas avec sa caméra frontale de 13 mégapixels située dans l’encoche de l’écran.

En tenant compte de nos tests, nous confirmons que le Samsung Galaxy A54 5G est un cran au-dessus en termes de caméras. Si vous souhaitez capturer de bonnes photos et vidéos avec votre nouveau smartphone, c’est le modèle que vous devez choisir.

Samsung Galaxy A34 5G vs Samsung Galaxy A54 5G : quel est le meilleur ?

Tout au long de la comparaison, nous avons vu que le Samsung Galaxy A34 5G et le Samsung Galaxy A54 5G sont des terminaux très similaires. Les similitudes sont présentes dans la conception, dans l’écran, dans la mémoire, dans la batterie et dans la charge. Cependant, il existe des différences essentielles lors du choix entre l’un ou l’autre.

Tout d’abord, si vous préférez un smartphone plus maniable avec un système de caméra plus avancé, le Samsung Galaxy A54 5G est meilleur. Ce terminal est un peu plus confortable grâce à sa dalle de 6,4 pouces, dont il faut dire qu’elle est de très bonne qualité. De plus, l’expérience est fluide, l’autonomie atteint deux jours et, comme on dit, ses caméras sont bonnes.

La section photographique donne au Galaxy A54 une longueur d’avance sur le Galaxy A34, ce qui se perçoit également dans la différence de prix. Le Galaxy A54 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage a un prix d’origine de 499 euros, tandis que celui avec 256 Go de mémoire monte à 549 euros. Vous pouvez l’acheter sur Amazon, chez El Corte Inglés et dans la boutique officielle Samsung, entre autres options.

SamsungGalaxy A54 5G

Le Samsung Galaxy A34 5G est une option plus modeste, mais tout aussi intéressante pour son équilibre et son prix inférieur. C’est un terminal avec un très bon écran, de bonnes performances, un logiciel actuel et une autonomie remarquable. En fait, il vise à être l’un des mobiles les plus vendus de l’année.

SamsungGalaxy A34 5G

Si vous souhaitez vous procurer ce Samsung Galaxy A34 5G, vous avez le choix entre le modèle 6Go+128Go à 399 euros et le modèle 8Go+256Go à 469 euros. Il est en vente sur Amazon, chez El Corte Inglés, chez PcComponentes et sur le site officiel de Samsung.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

