Une étude tente de révéler si ChatGPT nous rend plus productifs et c’est la réponse inattendue

GPT-4 a révolutionné le monde entier grâce à la présentation d’une intelligence artificielle enfin fonctionnelle et qui peut tout nous faciliter. C’est une IA conversationnelle qui fait ce qu’on lui demande, de la programmation à l’écriture. Cependant, beaucoup de gens prétendent que cela nous rend moins productifs parce que nous passons plus de temps à corriger leurs erreurs qu’à travailler. Bien que cela n’ait pas empêché d’autres d’émerger, comme l’IA de Google, une étude scientifique est enfin sortie qui cherche à découvrir s’il est vrai que cela nous rend improductifs ou s’il améliore nos performances.

IA et productivité, un long débat

Une étude menée par Shakked Noy et Whitney Zhang pour le MIT a mis en lumière une question sur la productivité au travail en profitant des fonctionnalités offertes par ChatGPT-4. Les applications de cette IA ne font aucun doute, mais depuis son lancement, il y a eu un débat pour savoir si l’IA est vraiment utile ou dans de nombreux cas, c’est un obstacle qui nous fait passer plus de temps à résoudre ses erreurs qu’à travailler.

Par conséquent, Noy et Zhang ont rencontré 444 experts professionnels dans le domaine des affaires dans différents domaines. Tout le monde a dû rédiger un document de manière normale sans l’aide d’ordinateurs. Ensuite, la moitié des utilisateurs ont été invités à rédiger un deuxième document à l’aide de ChatGPT. Beaucoup de ces utilisateurs utilisaient cet outil pour la première fois, puisque seulement 30% d’entre eux le connaissaient et l’avaient déjà utilisé. Après cela, trois examinateurs indépendants ont évalué la qualité des articles sans savoir lesquels avaient été rédigés avec l’aide d’une IA.

Une fois ces documents rédigés, il a été découvert que ceux de la plus haute qualité l’étaient avec l’aide d’une IA. Mais la chose ne s’arrête pas là, mais ces informations ont été écrites plus rapidement que les utilisateurs qui ont tout fait à la main, comme on peut le voir sur le graphique.

Premièrement, les utilisateurs sans IA ont pris en moyenne 27 minutes, tandis que ceux avec le support de l’IA n’ont pris que 17 minutes. Répartis en sous-tâches, les utilisateurs sans IA ont mis le plus de temps à rédiger le texte, tandis que ceux qui s’appuyaient sur l’IA ont dû passer plus de temps à éditer les documents pour corriger ses erreurs. Ainsi, il est démontré qu’il y a 55% de productivité en plus entre une façon de travailler et l’autre.

L’étude a ses limites. Pour commencer, cette IA n’est utilisée que dans un environnement professionnel dans lequel le contrôle des données n’est pas particulièrement compliqué. Même ainsi, il semble que l’IA se soit trompée, car les ouvriers ont passé très longtemps à les éditer. En revanche, il faudrait voir comment ils sont capables de fonctionner dans un environnement où les textes nécessitent une spécialisation et une plus grande connaissance de l’environnement dans lequel ils évoluent (noms propres, données spécifiques à l’entreprise qui sont internes, etc.) . Cependant, bien qu’une étude définitive soit publiée, cela peut nous aider à nous faire une idée de l’utilisation de l’IA sur le lieu de travail.

