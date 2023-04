Nos coups de coeur : 4 produits que l’on peut vous recommander les yeux bandés

Ce sont quelques-uns des produits technologiques que nous avons le plus appréciés ces derniers temps.

Une semaine de plus, une compilation de plus. Nous voulons que vous preniez les meilleures décisions possibles, que vous achetiez des produits qui en valent vraiment la peine. Pour cette raison, chacun de nous qui donnons vie à Netcost-security.fr a créé une petite sélection avec ces produits qui nous ont surpris ces derniers temps, ces appareils que nous recommandons à nos amis et à notre famille.

A cette occasion, le responsable de la compilation a été Sergio Agudo, qui est chargé de nous tenir informés de tout ce qui se passe dans le monde technologique. De plus, il a été l’un des premiers collaborateurs d’Netcost-security.fr alors qu’il n’en était encore qu’à ses balbutiements. Ce sont les appareils que Sergio veut recommander.

Sony WH-1000XM4

J’ai moi-même eu l’occasion de les essayer et je ne suis pas surpris que Sergio les ait choisis. Les écouteurs Sony respirent la qualité, j’ai découvert de nouveaux sons dans des chansons que j’avais entendues de nombreuses fois. De plus, ils sont légers et confortables, vous pouvez passer toute la journée avec eux.

Ces écouteurs haut de gamme intègrent une suppression du bruit, et souvent du niveau. Il vous isolera complètement de l’extérieur, les bruits gênants de l’environnement seront supprimés. Si vous voulez profiter au mieux de votre musique préférée, ces Sony sont un achat avec lequel vous ne pouvez pas vous tromper.

Montre Samsung Galaxy 5

La smartwatch de la firme coréenne, que nous avons testée il y a quelques mois à peine, a obtenu une note de 80 sur 100 lors de nos tests. Il nous a laissé plus que satisfaits, se démarquant par la qualité de son écran, ses bonnes performances et ses nombreuses fonctions conçues pour la santé.

Vous n’avez pas besoin d’avoir l’un des téléphones de Samsung pour en profiter, il s’agit d’une smartwatch haut de gamme très complète qui deviendra votre fidèle compagnon. Il suivra votre activité sportive, il s’affichera sur votre poignet et il vous permettra de profiter d’un logiciel aux nombreuses possibilités.

Pad Redmi

La tablette Xiaomi est parfaite pour ceux qui ne veulent pas trop se compliquer, pour ceux qui recherchent un appareil de bonne taille sur lequel profiter de séries, de films et de jeux. En ce moment vous l’avez pour un peu plus de 200 euros dans sa version la plus complète, c’est un excellent achat.

Ce Redmi Pad dispose d’un écran 10,6 pouces 90 Hz, d’un des processeurs Helio de MediaTek et d’une grosse batterie de 8 000 mAh. Son rapport qualité prix est exceptionnel, pratiquement personne ne peut lui tenir tête.

Vampire Survivors pour Android

Nous terminons notre sélection avec quelque chose de différent, un jeu pour votre smartphone. Dans ce RPG de survie, vous devrez vous frayer un chemin à travers plusieurs ennemis et essayer de tenir le plus longtemps possible. Comme son nom l’indique, votre objectif est de survivre.

Son graphisme rétro et ses multiples possibilités vous accrocheront, soyez prudent ou vous passerez des heures collé à l’écran de votre smartphone. Il compte plus d’un million de téléchargements sur Google Play et une cote de 4,6 étoiles, ce n’est pas un non-sens.

