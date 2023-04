8 nouvelles applications de ces dernières semaines que vous devriez essayer

Ce sont les 8 meilleures applications gratuites qui ont frappé Google Play au cours des dernières semaines.

Applications sur un mobile Android

Chaque semaine de nouvelles applications gratuites de toutes sortes arrivent sur le Google Play Store et pour que vous n’ayez pas à essayer une par une pour découvrir celles qui en valent la peine et celles qui ne le valent pas, chaque week-end nous sélectionnons pour vous les meilleures applications qui ont atteint le Google Store au cours des dernières semaines et nous vous les apportons pour que vous les essayiez.

A cette occasion, nous avons compilé pour vous un total de 8 nouvelles applications pour Android à ne pas manquer.

Lecteur PDF-Visionneuse PDF

La première application de cette liste est PDF Reader-PDF Viewer, un outil gratuit complet avec lequel vous pourrez lire toutes sortes de fichiers, aussi bien PDF que Word, Excel ou PowerPoint, numériser n’importe quel document, convertir des images en PDF et, de bien sûr, partagez n’importe quel fichier avec vos amis rapidement et facilement.

Google Play Store | Lecteur PDF – Visionneuse PDF

Téléchargement

Si vous cherchez une application simple pour télécharger des vidéos TikTok depuis un certain temps, TikTok Download est exactement ce dont vous avez besoin, car cette application gratuite vous permet de télécharger des clips du réseau social à la mode de manière très simple.

Ainsi, pour télécharger une vidéo TikTok avec cette application, il vous suffit d’ouvrir l’application officielle du réseau social de vidéos courtes sur votre smartphone, copier l’URL de la vidéo que vous souhaitez télécharger, ouvrir l’application TikTok Download, coller le lien copié dans la barre de recherche de ceci et appuyez sur le bouton Télécharger.

Google Play Store | Téléchargement

Ultimate Theme Changer DIY Tout

Si vous aimez personnaliser votre mobile Android, vous devez essayer Ultimate Theme Changer DIY All, une application gratuite avec laquelle vous pourrez changer le fond d’écran, les icônes, les widgets et même l’écran de chargement de votre smartphone.

Ultimate Theme Changer DIY All est une application gratuite avec des publicités compatible avec une variété de marques mobiles Android, notamment Samsung, Xiaomi, OPPO ou vivo.

Google Play Store | Ultimate Theme Changer DIY Tout

Money Pay – Gagnez de l’argent et de l’argent

Dans cette liste, vous ne pouviez pas manquer une application pour gagner de l’argent avec votre mobile et c’est pourquoi aujourd’hui nous allons parler de Money Pay, une application qui vous permettra de gagner des cartes-cadeaux de différentes plateformes telles qu’Amazon, Google Play, Spotify , Steam, PlayStation, Xbox Live, Nintendo ou Zalando et obtenez de l’argent que vous pouvez échanger via PayPal.

Money Pay est une application entièrement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons sous ces lignes.

Google Play Store | Money Pay – Gagnez de l’argent et de l’argent

ArtiVerse – Éditeur de photos IA

ArtiVerse est une incroyable application de retouche photo qui utilise l’intelligence artificielle pour restaurer, améliorer et transformer vos photos de différentes manières.

Ainsi, avec cette application gratuite, vous pouvez raviver des photos anciennes, floues ou endommagées, transformer vos portraits préférés en croquis impressionnants ou même en dessins animés, ou compresser de grandes images sans perte de qualité.

Google Play Store | ArtiVerse – Éditeur de photos IA

Éditeur et créateur de vidéos – VideoCut

Une autre des nouvelles applications sur Google Play que nous vous recommandons d’essayer est Video Editor & Maker, un éditeur vidéo tout-en-un qui vous permet d’ajouter de la musique, une voix off, des effets sonores, du texte et des stickers à un clip, de découper une vidéo et divisez-le en plusieurs parties, combinez plusieurs vidéos en une seule avec plus de 50 effets de transition, extrayez l’audio ou la musique de n’importe quelle vidéo, éditez un clip avec toutes sortes de filtres, créez une vidéo avec des photos, de la musique et une grande variété d’effets et facilement partagez vos créations sur YouTube, TikTok, Instagram ou Facebook.

Google Play Store | Éditeur et créateur de vidéos – VideoCut

Grit Routine avec votre ami

Grit est une application intéressante pour suivre des routines et des habitudes saines qui vous aide à les développer avec vos amis, car cette application gratuite vous aide à développer, suivre et maintenir des habitudes et des routines bénéfiques pour votre santé et celle de vos amis. .

Cette application vous permet de suivre vos routines et vos habitudes en personne, de vous connecter avec vos amis pour rester motivé, de surmonter les défis quotidiens et de gagner des récompenses et des réalisations vraiment motivantes.^

Google Play Store | Grit Routine avec votre ami

ChatYan – Chat IA

Et nous fermons cette liste avec ChatYan – AI Chat, un chatbot basé sur l’IA pour vous fournir un assistant personnel capable de répondre à toutes vos questions en langage naturel, d’extraire des données de textes, d’écrire de la musique, de traduire des documents, de vérifier la grammaire, d’évaluer des essais et résoudre toutes sortes de problèmes mathématiques.

De plus, si vous êtes développeur ou aimez simplement programmer, cette application vous offre un terminal Linux, un assistant JavaScript, un débogueur et un éditeur de code dans un seul outil.

Google Play Store | ChatYan – Chat IA

