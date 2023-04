Le smartband le plus vendu : ce HUAWEL Band 7 a une remise, 2 semaines d’autonomie et un écran Amoled

Le bracelet HUAWEI est l’un des meilleurs achats que vous puissiez faire pour moins de 50 euros en ce moment.

Le HUAWEI Band 7 est le dernier modèle de la famille à succès des smartbands du fabricant chinois.

Êtes-vous à la recherche d’un bracelet intelligent pour vous aider à mener une vie plus saine et plus active ? Je vous présente le HUAWEI Band 7, l’une des meilleures options de smartband disponibles sur le marché. Aujourd’hui vous pouvez vous le procurer pour moins de 50 euros dans plusieurs stores, et dans une multitude de coloris. Ne pensez-vous pas que c’est un excellent investissement pour votre santé et votre bien-être ?

Le HUAWEI Band 7, que nous avons pu tester, est un bracelet intelligent très complet et polyvalent, avec des fonctionnalités impressionnantes qui vous aideront à mener une vie plus saine et plus active. C’est un smartband avec un grand écran, que nous appelons actuellement hybride et qui est plus proche d’une montre intelligente que d’un bracelet.

Achetez le HUAWEI Band 7 au meilleur prix

Ce bracelet intelligent est doté d’un écran Amoled rectangulaire de 1,47″, vous aurez donc une image claire, avec des couleurs vives et nettes à tout moment. De plus, son épaisseur de 9,99 mm le rend très confortable et léger (seulement 16 grammes sans bracelet) pour porter sur votre poignet.Et le meilleur de tous, il dispose de plus de 4000 sphères pour personnaliser l’écran, afin que vous puissiez choisir celle que vous préférez.

Le bracelet HUAWEI dispose également de capteurs de fréquence cardiaque, de pas et d’oxygène sanguin, vous permettant de surveiller plus précisément votre activité physique et votre santé. De plus, il contrôle le sommeil et le stress, ce qui vous permet de garder une trace complète de votre bien-être.

Mais ce n’est pas tout, ce bracelet intelligent dispose de 96 modes sportifs intégrés, vous pouvez donc choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos objectifs d’entraînement. Et sa batterie est impressionnante, puisqu’elle vous durera environ 14 jours d’utilisation normale et 10 jours d’utilisation intense. De plus, sa charge rapide vous permettra de le recharger en quelques minutes seulement.

Ce bracelet intelligent est compatible avec Android et iOS, vous pouvez donc le connecter facilement à votre téléphone et recevoir des notifications sur votre poignet. Et le meilleur de tous, il est disponible en plusieurs couleurs, comme le noir, le vert, le rouge et le rose, vous pouvez donc choisir celui que vous préférez. Et si vous vous inquiétez de la résistance à l’eau, ne vous inquiétez pas, car le HUAWEI Band 7 a une résistance à la pression de 5 ATM, ce qui indique que vous pouvez l’emporter avec vous à la piscine ou à la mer sans aucun problème et vous lever 50 mètres de profondeur.

Donc, si vous êtes toujours en train de trouver un smartband qui répond à vos exigences, le HUAWEI Band 7 dispose d’un écran haute définition, de capteurs de fréquence cardiaque, de pas, d’oxygène sanguin, de contrôle du sommeil et du stress, de 96 modes sportifs intégrés, batterie longue durée durée de vie, résistance à l’eau et compatibilité avec les systèmes d’exploitation mobiles. Cela en fait une option parfaite pour vous. Ne réfléchissez pas à deux fois et achetez (ou offrez) un aujourd’hui.

