Twitter cache un easter egg sympa : il suffit d’entrer le code Konami pour le voir

Le réseau social cache un petit secret que vous allez adorer si vous êtes fan des jeux Konami.

Sur cette image, vous pouvez voir l’Easter-egg caché par Twitter, remarquez-vous quelque chose de différent ?

Twitter est un réseau social qui subit de nombreuses évolutions depuis son rachat par Elon Musk. Certains d’entre eux sont plus visibles et importants, comme l’arrivée de Twitter Blue, et d’autres passent plus inaperçus. Avec ce dernier, nous nous référons à l’introduction d’un grand Easter-egg qui s’active lorsque nous entrons dans le code Konami. Ce secret a été découvert par Brais Moure –@MoureDev sur Twitter– et nous l’avons testé pour confirmer qu’il fonctionne toujours.

Si vous êtes un fan des anciens jeux Konami, comme Castlevania : Bloodlines ou Batman Returns, vous saurez qu’il y avait un code spécial qui vous permettait de profiter de récompenses et de fonctionnalités spéciales. Eh bien, l’utilisation de ce code ne vous accordera pas d’avantages sur Twitter, mais il vous donnera accès à un fait très curieux qui consiste en un mouvement à 360 degrés du logo avec l’oiseau situé dans le coin supérieur gauche du réseau social.

Vous pouvez donc activer l’oeuf de Pâques Twitter

Twitter est un réseau social qui ne se caractérise pas par le fait de cacher fréquemment des Easter-eggs, ce que nous voyons est ce qu’il y a. Cependant, l’utilisateur Brais Moure a découvert que Twitter cache un secret qui plaira particulièrement aux fans de Konami et de leurs jeux. Si vous avez joué aux titres de cette société, vous saurez qu’il y avait un code spécial qui activait des fonctions supplémentaires en appuyant sur une série de touches.

Eh bien, dans le réseau social Blue Bird, ils ont décidé d’imiter la stratégie de Konami et de mettre en œuvre un changement qui s’active lorsque nous appuyons sur les mêmes touches du code Konami. Pour ce faire, nous devons entrer Twitter depuis l’ordinateur et entrer le code suivant :

↑↑↓↓←→←→BA

En gros, il faut appuyer deux fois sur la flèche vers le haut, deux fois sur la flèche vers le bas, gauche et droite, encore gauche et droite, et enfin les lettres B et A en majuscules. Si vous entrez ce code suivi, vous verrez comment le logo avec l’oiseau bleu situé dans la zone supérieure droite effectue un virage à 360 degrés vers la droite. En fait, c’est justement dans ce mouvement que nous avons capturé l’image qui préside à cet article.

Saisir le code Konami sur Twitter ne débloque pas les fonctions spéciales du réseau social, il ne sert qu’à voir comment l’oiseau se déplace pendant quelques secondes. Cet Easter-egg était encore plus amusant lorsque le chien Dogecoin a remplacé le logo Twitter pendant quelques jours. Si vous voulez profiter de ce secret, vous savez déjà qu’il vous suffit d’appuyer sur les touches ↑↑↓↓←→←→BA dans l’ordre. Ne vous inquiétez pas, vous ne modifierez rien sur le réseau social ou sur votre profil, vous pouvez l’essayer sans crainte.



