Pourquoi votre prochain mobile va être beaucoup plus fin : 3 endroits où les constructeurs vont mettre les ciseaux

Le développement de ces 3 technologies permettra à l’avenir aux téléphones portables d’être plus fins.

Les mobiles du futur seront encore plus fins grâce au développement de technologies telles que les écrans enroulables // Image : Beatriz Alcántara Gil.

Bien qu’il semble que les téléphones portables n’aient plus un long chemin à parcourir, la réalité est que ces appareils continuent d’évoluer à pas de géant. En effet, l’évolution de 3 technologies clés va rendre les smartphones du futur beaucoup plus fins que ceux d’aujourd’hui. À l’heure actuelle, il existe déjà des téléphones d’une épaisseur très fine, comme le Motorola Edge 30, de seulement 6,79 millimètres.

Cependant, il est entendu que si un téléphone est fin c’est parce qu’il a dû faire quelques concessions, comme miser sur une batterie d’une capacité plus faible que d’habitude. Par exemple, le Motorola Edge 30 susmentionné reste à 4 020 mAh. Heureusement, grâce au développement des 3 technologies présentées dans cet article, les téléphones portables seront beaucoup plus fins sans avoir à faire ces concessions. Voyons ce qu’ils sont.

sur les écrans

Que les mobiles du futur soient plus fins est dû en premier lieu à l’avancée des écrans enroulables pour téléphones. Cette technologie ne nous surprend pas, puisque ces dernières années, nous avons pu voir divers prototypes mobiles avec ce type d’écran innovant. Pour le moment, ces prototypes sont assez épais, mais il est entendu que leur développement progressif leur permettra de réduire progressivement leur épaisseur. L’écran enroulable est essentiel, car il est plus fin que ceux actuellement utilisés.

L’un des modèles les plus avancés est le Motorola RIZR Rollable, l’un des téléphones les plus intéressants présentés lors du MWC 2023. Lorsqu’il est fermé, son écran mesure 5 pouces, mais il a la capacité de s’étendre jusqu’à 6,5 pouces lorsqu’il déroule le panneau.

Lors du congrès tenu à Barcelone, nous avons pu vérifier que le mobile roll-up Motorola est un véritable appareil, il semble donc que nous n’aurons qu’à attendre un peu plus longtemps pour voir son arrivée sur le marché général.

dans les piles

L’introduction des batteries au graphène dans les téléphones portables leur permettra également de réduire leur épaisseur. Le graphène est un matériau extrait du graphite qui se caractérise par sa légèreté et sa flexibilité sans perdre en dureté et en résistance. En misant sur le graphène, les fabricants réalisent des batteries de taille et de poids plus petits, mais avec une plus grande capacité.

Des marques comme Samsung développent des batteries au graphène depuis des années, même si le moment n’est pas encore venu de les lancer officiellement. Il est confirmé qu’il existe d’autres entreprises comme Xiaomi travaillant sur la même idée, nous n’aurons donc pas à attendre longtemps pour profiter de téléphones plus fins avec des batteries qui offrent une autonomie encore plus longue.

Sur les caméras frontales

Une autre technologie qui permettra à votre mobile d’être plus fin sera les caméras intégrées sous les écrans. Ce n’est pas une surprise, puisqu’il existe déjà des smartphones avec ces caractéristiques sur le marché. Lors de l’analyse du ZTE Axon 40 Ultra, nous avons découvert que la caméra frontale est masquée avec une grande maîtrise, mais que la qualité des images obtenues par ce type de capteur est encore insuffisante.

Bien que la technologie ne soit pas encore au point, on peut s’attendre à ce qu’elle s’améliore avec le temps. De cette façon, des mobiles plus fins arriveront sur le marché sans affecter la qualité des images de la caméra frontale.

Comme ces 3 technologies sont encore en développement, les mobiles d’aujourd’hui ne sont pas aussi fins qu’ils pourraient l’être dans le futur. Cependant, dans notre guide des meilleurs téléphones portables fins et légers, vous pouvez trouver des terminaux vraiment fins avec un poids minimum, ne serait-ce que de 155 grammes.

