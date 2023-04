Cette page Web vous indique si une image est réelle ou a été créée par une IA.

Ce site nous assure qu’il pourra découvrir des images générées par l’IA. Y parviendra-t-il ?

À l’heure actuelle, des millions de personnes partout sur la planète essaient de comprendre comment utiliser Midjourney. Ce n’est pas étrange si l’on tient compte du fait que les IA commencent à avoir un nombre inhabituel d’applications. Entre autres, l’IA pour créer des images a tendance à avoir des applications très utiles à la fois pour les créateurs de contenu et pour les utilisateurs qui cherchent à explorer les limites de leur imagination mais qui n’ont pas de connaissances avancées en dessin. Le problème est que cette application peut aussi être utilisée pour faire le mal, et des deep-fakes du Pape ou de Donald Trump qui semblent réels ont déjà commencé à apparaître. C’est pour cette raison qu’une application est sortie pour nous dire si une image est vraie ou a été créée par une IA.

De nombreux experts disent que les artistes font partie des professions qui vont disparaître, précisément à cause du niveau que les IA affichent avec ces caractéristiques.

Comment savoir si une image est réelle ou a été réalisée par une IA

La page Web chargée de faire fonctionner cette application s’appelle AI or Not. Son objectif est très simple : nous dire s’il y a une main humaine dans une image ou si, au contraire, elle a été développée par une IA. De plus, l’application est capable de déterminer quel type d’IA a été utilisé dans le processus, si d’une part c’était DALL-E ou d’autre part c’était MidJourney.

Son utilisation est très simple. Nous accédons simplement à la page Web et une fois cela fait, il vous suffit de télécharger l’image dont vous souhaitez connaître l’origine. L’application traitera l’image et vous donnera un résultat basé sur le pourcentage qu’elle a été faite par une personne ou une IA, en plus de s’aventurer à dire quel type d’entreprise l’a développée.

Comment savoir si l’IA ou non fonctionne vraiment

Ce serait formidable de dire qu’il a un taux de réussite assez élevé. Cependant, nous n’avons mis que deux tests dessus et dans l’un d’eux, il a été confondu. Nous avons demandé à Bing Image Creator de nous dessiner un « Père » et l’application s’est trompée et nous a assuré qu’elle avait été créée par un humain.

Oui, c’est vrai que l’image peut faire mouche, puisqu’elle est assez réaliste. En fait, l’application n’est pas tout à fait sûre si elle est réelle ou une IA car elle donne un pourcentage de sécurité assez faible. Cependant, cela soulève quelques doutes sur l’utilité de l’application, car même si elle s’avère être une image convaincante, le style de DALL-E se voit un peu.

Pour le moment, c’est l’application la plus fiable pour découvrir ces problèmes. Cependant, comme nous l’avons vu, il génère encore quelques erreurs qui nous font nous demander si tôt ou tard nous serons totalement incapables de détecter si une photo est fausse. Tout cela en tenant compte des implications dangereuses que certaines de ces caractéristiques peuvent avoir pour les gens.

