Ne faites pas comme lui : si vous avez un PC de bureau et que vous ne voulez pas qu’il casse, nettoyez-le

Cet utilisateur de Reddit a passé 6 ans à utiliser son PC de bureau sans aucun entretien et ce qu’il a réussi à collecter est un sacré tas de poussière.

Si vous voulez que vos appareils électroniques durent plus longtemps, j’ai bien peur que vous deviez en prendre un peu soin…

Nous avons souvent parlé de trucs et astuces pour prendre soin de vos gadgets de la manière la plus simple et la plus efficace, en particulier en parlant des batteries et des centaines de mythes qui les accompagnent. En tout cas, nous avons rarement commenté à quel point il est important de nettoyer toutes nos casseroles et poêles, du smartphone (qui contient plus de bactéries qu’une salle de bain publique) à l’ordinateur de bureau, ou du moins c’est ce que nous devrions faire si nous voulons notre technologie pour durer, rien d’autre.

Ce dernier nous a récemment été démontré par un utilisateur de Reddit, et c’est que l’ami ‘jbclassic6889’ a dit qu’il avait honte dans le fil qu’il a publié sur le réseau social populaire pour montrer les photos de son PC de jeu après 6 ans d’utilisation continue sans nettoyage et évidemment aussi sans aucun entretien.

Comme nous l’ont dit nos confrères de Xataka, ce n’est pas la meilleure façon de prendre soin d’un PC performant, car comme vous le verrez sur la photo, les composants étaient enveloppés dans une énorme boule de poussière qui rendait difficile le refroidissement jusqu’à la fonctionnalité des connecteurs, boutons et autres éléments.

Au moins, l’utilisateur a confirmé que son ordinateur continuait de fonctionner assez bien même s’il n’avait jamais été ouvert pour mettre à jour ou améliorer des composants, ni pour le nettoyer ou vérifier l’état de sa carte mère et de ses périphériques. Il est évident que ce PC n’a jamais posé de problèmes, sinon il faudrait le démonter avant de le vérifier.

Dice el usuario que la limpieza fue muy satisfactoria, aunque no comenta nada del motivo que le llevó a abrir el PC ni tampoco los componentes o cómo ha limpiado tal desastre, algo que suele hacerse con sprays de aire comprimido o directamente con compresores los que disponen d’eux. Vous pouvez également utiliser de l’alcool isopropylique et une serviette en papier, bien que cela soit recommandé pour les saletés tenaces et pas tant pour enlever ces couches denses de poussière qui ont tendance à se trouver en surface.

L’entretien de base d’un PC est crucial pour sa durabilité et très facile à faire même si nous ne sommes pas des utilisateurs avertis, puisqu’il suffit d’ouvrir le boîtier et de souffler la poussière, de changer la pâte thermique tous les 2 ou 3 ans et de tout vérifier les fans de temps en temps. .

Pendant que nous y sommes, vous devez savoir que la poussière entrave le refroidissement du PC et maintient l’humidité à l’intérieur du boîtier, deux causes courantes de problèmes avec les appareils électroniques. De plus, cela provoque également un bruit excessif dû au dysfonctionnement des ventilateurs, donc évidemment si vous voulez que votre ordinateur fonctionne bien plus longtemps, ne soyez pas comme cet utilisateur et prenez-en plus soin.

L’entretien de base est facile à faire, car il suffit de retirer quelques vis pour ouvrir la boîte et souffler ou enlever la poussière avec un plumeau. De plus, il faut revoir périodiquement (tous les 2 ou 3 ans) la pâte thermique et les dissipateurs du processeur, car cela a tendance à se détériorer, et il faut également vérifier que les ventilateurs du boîtier tournent sans difficulté pour assurer une température de fonctionnement correcte dans le la tour.

