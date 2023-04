Samsung est la marque numéro un de ce produit peu courant depuis 9 ans

Pour la neuvième année consécutive, Samsung est la marque qui a vendu le plus de barres de son dans le monde.

Samsung règne sur le marché des barres de son depuis 9 ans, son succès ne se dément pas.

Samsung est une marque bien connue pour ses téléphones portables, ses tablettes ou encore ses téléviseurs. Cependant, le constructeur sud-coréen balaie également un autre marché mené par un produit pas si commun, celui des barres de son. Selon les données de FutureSource Consulting rapportées par Samsung lui-même sur son site internet, la marque sud-coréenne est la marque qui a vendu le plus de barres de son dans le monde ces 9 dernières années.

2022 a été l’année où Samsung a réaffirmé son leadership sur le marché des barres de son, un règne qui a commencé en 2014. Ce n’est pas facile, car il existe d’autres fabricants puissants tels que Bose, Sony et Philips qui ont également leur propre catalogue de son. barres. Cependant, les bons produits qualité-prix de Samsung la font remonter en tant que marque numéro un, avec 20,2% de part de marché.

Le succès indéfectible de Samsung sur le marché des barres de son

A ce stade du jeu, il n’est pas surprenant d’apprendre que Samsung était la marque qui a vendu le plus de barres de son en 2022. En effet, la firme est leader sur ce marché de produits audio depuis maintenant 9 ans. Selon les données publiées par FutureSource Consulting, Samsung a gagné 20,2 % de part de marché et 18,4 % du volume des ventes de l’industrie l’année dernière.

Les chiffres proposés par le cabinet de conseil vont plus loin et révèlent que le marché des barres de son ne cesse de croître d’année en année. En fait, au cours des 3 dernières années, il a connu une croissance de 5,7 %. Au total, 23,16 millions d’unités ont été vendues en 2022, Samsung étant responsable de 4,2 millions de ces unités.

Il semble que l’avenir sera encore meilleur pour ces produits sonores, car les attentes indiquent 26 millions d’unités vendues d’ici 2025. Si tout continue comme dans la dernière décennie, Samsung aura un rôle important dans la croissance de ce marché. Les barres de son de la société sont souvent saluées par les experts et le public, à la fois pour leur qualité sonore et leurs fonctionnalités telles que SpaceFit.

Samsung HW-Q990B

La barre de son la plus avancée de Samsung est actuellement la HW-Q990C, bien qu’elle ne puisse actuellement pas être achetée en France. Le modèle HW-Q990B est en vente, avec le premier Dolby Atmos sans fil au monde selon le constructeur. Il dispose d’une configuration 11.1.4 canaux, SpaceFit Sound+ pour régler automatiquement le son et la compatibilité avec les assistants vocaux. Dans le propre store de Samsung, nous voyons que ce Samsung HW-Q990B a un prix d’origine de 1 249 euros, bien qu’il puisse être acheté moins cher dans des stores comme Amazon.

La partie positive du catalogue de barres de son Samsung est qu’il a des modèles de prix différents, on peut trouver des options pour un peu plus de 100 euros. Cette variété de prix est sûrement l’une des raisons pour lesquelles, pour la neuvième année consécutive, Samsung est la marque qui a vendu le plus de barres de son dans le monde.

