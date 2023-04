Pensez et économisez : 4 choses dans un mobile haut de gamme auxquelles vous pouvez renoncer

Nous vous expliquons comment vous pouvez économiser quelques euros en achetant un produit phare pas cher qui a tout ce que vous demandez dans un mobile haut de gamme.

Vous n’avez sûrement pas besoin d’un mobile haut de gamme à plus de 1 000 euros et nous vous dirons pourquoi

Lors de l’achat d’un nouveau mobile, on a tendance à penser que, comme dans d’autres domaines comme l’informatique, le plus cher est le meilleur et que l’acquisition d’un flagship sera toujours un bon investissement. Mais ce n’est pas toujours le cas car, contrairement aux ordinateurs, les smartphones ont une durée de vie beaucoup plus courte.

Pour cette raison, nous allons aujourd’hui vous dire quelles sont les 4 choses d’un mobile haut de gamme dont vous n’avez vraiment pas besoin et auxquelles vous pouvez renoncer pour économiser quelques euros sur l’achat de votre prochain terminal.

Il est possible d’avoir un mobile premium à moins de 1 000 euros si vous renoncez à plusieurs choses

Actuellement, les meilleurs smartphones Android du marché sont les Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, Google Pixel 7 Pro et Xiaomi 13 Pro, trois terminaux dont le prix oscille entre 900 et 1 500 euros, mais vous pouvez également trouver d’autres mobiles haut de gamme avec des fonctionnalités très similaire et un prix un peu inférieur comme le Google Pixel 7 et OnePlus 11 5G.

Nous allons utiliser le Google Pixel 7 comme exemple pour illustrer les fonctionnalités auxquelles vous pouvez renoncer pour économiser quelques euros sur l’achat d’un nouveau mobile. Ce terminal Google a un prix officiel de 649 euros, soit 250 euros de moins que la variante Pro qui coûte 899 euros.

La première fonctionnalité dont vous pouvez vous passer dans un mobile haut de gamme est un grand écran avec une résolution QHD+ ou supérieure et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, puisqu’un panneau OLED de 6,3 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 hertz comme celui du Pixel 7 est plus que suffisant pour profiter d’une bonne expérience sur Android, puisque vous ne remarquerez pas la différence de résolution ou de fluidité à l’écran et, en plus, puisqu’il a également moins de résolution consomme moins de batterie.

Deuxièmement, un autre des avantages que vous pouvez abandonner dans un produit phare est une mémoire RAM de 12 Go ou plus, car avec 8 Go, nous pouvons vous assurer que vous en avez plus qu’assez pour effectuer toutes les tâches que vous souhaitez avec votre mobile et vous déplacer. à travers les applications rapidement et en douceur.

Si nous nous concentrons sur la section photographique, l’une des fonctionnalités indispensables dans un produit phare est le capteur téléobjectif, car, comme cela se produit dans le Pixel 7 avec la fonction Super Res Zoom qui fournit un zoom 8x, vous pouvez avoir un bon zoom sans avoir besoin pour un tel appareil photo.

Enfin, la quatrième et dernière chose dont vous pouvez vous passer dans un produit phare est une batterie de plus grande capacité, car avoir un écran de résolution inférieure et un taux de rafraîchissement inférieur vous donnera sûrement une autonomie très similaire.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :