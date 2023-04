J’ai essayé ces écouteurs Sony et je les adore : qualité équilibrée avec grosse baisse de prix incluse

Design très confortable, suppression du son exceptionnelle et autonomie étendue dans ces écouteurs Sony en solde que je recommande.

Ces écouteurs Sony que je recommande ont une suppression du bruit exceptionnelle // Image : Beatriz Alcántara Gil.

Il y a quelques mois, j’ai eu l’occasion de tester les Sony LinkBuds S et, même si cela fait un moment, ils sont toujours l’un de mes écouteurs sans fil préférés. Je les aime pour leur design extrêmement confortable et compact, pour leur suppression active du bruit exceptionnelle, pour leur bonne autonomie et pour la précision de leurs commandes tactiles. Vous pouvez être tranquille en termes de son, car ils sont bien entendus lorsque vous écoutez de la musique, regardez des séries ou jouez à des jeux.

Ces Sony LinkBuds S ont été mis en vente au prix de 179,99 euros, un prix qui semblait un peu élevé au premier abord. Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour qu’ils baissent de prix avec les remises qu’ils maintiennent actuellement, je recommande donc de les acheter maintenant qu’ils sont moins chers. Vous pouvez trouver ces écouteurs sans fil en promotion régulièrement sur Amazon et MediaMarkt, descendant jusqu’à 129 euros à certaines occasions. De plus, ils sont également en vente chez PcComponentes, bien que leur prix ne baisse généralement pas autant.

Sur la base de ma propre expérience avec ces LinkBuds S, voici pourquoi je pense qu’il s’agit d’un achat judicieux si vous recherchez des écouteurs sans fil de qualité axés sur la suppression du bruit.

Sony LinkBuds S

Sony LinkBuds S, les écouteurs sans fil que je recommande

Le Sony LinkBuds S m’a convaincu, tout d’abord, d’être un casque extrêmement confortable. Ils ont un design compact et ne pèsent que 4,8 grammes par oreillette, ils peuvent donc être portés pendant des heures sans se rendre compte à peine qu’ils sont là. Bien sûr, ce confort est également dû à sa conception ergonomique qui lui permet de s’adapter parfaitement à l’oreille. J’ai essayé le modèle blanc, que j’ai trouvé magnifique, bien qu’ils soient également disponibles dans d’autres teintes telles que le noir, le marron brut et le bleu.

Ces écouteurs sont équipés de pilotes dynamiques de 5 millimètres qui offrent une bonne qualité sonore. Vous pouvez les utiliser pour écouter de la musique, profiter de vos podcasts préférés, jouer à des jeux, regarder des séries ou écouter l’audio que vous recevez sur WhatsApp. De plus, nous devons également souligner le fait qu’ils prennent en charge le codec LDAC et la technologie DSEE Extreme, clés pour avoir une meilleure qualité sonore.

Le LinkBuds S peut se vanter d’être l’un des meilleurs écouteurs sans fil à suppression active du bruit (ANC). Je peux vous assurer que le système d’annulation de ces écouteurs fait un travail magnifique, isolant le bruit qui nous entoure avec une grande précision et nous permet d’écouter de la musique sans que rien ne nous dérange. Soyez prudent, car ils ont « Speak to Chat », l’une des fonctions les plus avancées de Sony. Lorsque les écouteurs vous entendent parler, l’ANC sera désactivé pour laisser place au mode de son ambiant.

Nous sommes confrontés à l’un des meilleurs écouteurs sans fil de Sony également pour sa grande autonomie. Avec l’annulation activée, vous pouvez les utiliser pendant 6 heures d’affilée sur une seule charge, un bon nombre. Si vous utilisez le boîtier de charge, la durée de vie de la batterie sera prolongée jusqu’à 20 heures au total. Bien sûr, si vous désactivez la suppression du bruit, vous obtiendrez une portée plus longue.

Sony LinkBuds S

Les Sony LinkBuds S disposent d’une connectivité Bluetooth 5.3, idéale pour profiter d’une bonne connexion lorsqu’ils sont couplés avec votre mobile, ordinateur, tablette ou smart TV. Attention, ils disposent de la technologie Google Fast Pair, qui vous permettra de les connecter rapidement à vos appareils Android. De plus, ils sont compatibles avec Alexa et Google Assistant, et ont des commandes tactiles qui m’ont surpris en raison de leur bon fonctionnement.

Pendant les semaines que j’ai analysé ces écouteurs, j’ai vérifié qu’ils offrent une très bonne expérience, avec un équilibre entre les différentes sections. C’est pourquoi je les recommande maintenant qu’ils baissent de prix, ils me semblent un achat encore plus intéressant. Je vous rappelle que sur Amazon et MediaMarkt, vous pouvez les acheter moins cher, atteignant jusqu’à 129 euros.

