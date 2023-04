Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S23 Ultra : toutes les différences et lequel acheter

Nous comparons minutieusement les Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23 Ultra : ce sont toutes les différences et similitudes entre les deux modèles de la série Galaxy S23.

A gauche le Samsung Galaxy S23 et à droite le Samsung Galaxy S23 Ultra

La nouvelle famille de terminaux haut de gamme de Samsung est déjà arrivée sur le marché et se compose, comme c’était le cas avec la génération précédente, de trois modèles : le Samsung Galaxy S23, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 Ultra. Le modèle le plus avancé et aussi le plus cher des trois est ce dernier, mais si vous envisagez d’acheter l’un des Galaxy S23, vous vous serez sûrement demandé ce que vous perdez en achetant le modèle de base, le Galaxy S23, au lieu de l’Ultra. version.

Pour cette raison, nous allons aujourd’hui vous dire quelles sont toutes les différences et similitudes entre le terminal le plus basique et le plus complet de la nouvelle famille Galaxy S23 et qui serait, à notre avis, celui que vous devriez acheter en fonction de votre priorités.

Samsung Galaxy S23 5G vs Samsung Galaxy S23 Ultra 5G : comparaison des fonctionnalités

Comparatif Samsung Galaxy S23 5G vs Samsung Galaxy S23 Ultra 5G Caractéristiques Samsung Galaxy S23 5G Samsung Galaxy S23 Ultra 5G Dimensions 146,3 x 70,9 x 7,6 mm 163,4 x 78,1 x 8,9 mm Poids 168 grammes 233 grammes Filtrer 6,1 pouces Full HD+ (2 340 x 1 080 pixels) AMOLED dynamique 2X

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Luminosité maximale 1 750 nits

Corning Gorilla Verre Victus 2 Écran dynamique AMOLED 2X QHD+ de 6,8 pouces (3 080 x 1 440 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

100% DCI-P3

Luminosité maximale 1 750 nits

Corning Gorilla Verre Victus 2 Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Processeur octa-core jusqu’à 3,36 GHz

Carte graphique Qualcomm Adreno 740 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Processeur octa-core jusqu’à 3,36 GHz

Carte graphique Qualcomm Adreno 740 RAM 8 Go LPDDR5X 8/12 Go LPDDR5X Système opératif Une interface utilisateur 5.1 basée sur Android 13 Une interface utilisateur 5.1 basée sur Android 13 Stockage 256/512 Go UFS 4.0 512 Go/1 To UFS 4.0 appareils photo arrière:

50 Mpx principal, ouverture f/1.8, OIS

12 Mpx ultra grand angle, ouverture f/2.2

Téléobjectif 10 Mpx, ouverture f/2.4, OIS, zoom optique 3X, zoom numérique 30X

frontale:

12 Mpx, ouverture f/2.2 arrière:

200 Mpx principal, ouverture f/1.7, OIS

Ultra grand angle 12 Mpx, ouverture f/2.2, angle de vue 120 degrés

Téléobjectif 10 Mpx, ouverture f/2.4, OIS

Téléobjectif 10MP, ouverture f/4.9, OIS, zoom optique 10x, zoom spatial 100x

frontale:

12 Mpx, ouverture f/2.2 Batterie 3 900 mAh

Charge rapide 25W

chargeur non inclus

Charge sans fil 15W 5 000 mAh

Charge rapide 45W

chargeur non inclus

Charge sans fil 15W connectivité Dual SIM

5G

WiFi 6E

Bluetooth 5.3

nfc

GPS

USB Type-C Dual SIM

5G

WiFi 6E

Bluetooth 5.3

nfc

GPS

USB Type-C Autres lecteur d’empreintes digitales à ultrasons

Déverrouillage du visage 2D

haut-parleurs stéréo

Résistance à l’eau IP68

Compatible avec Samsung DeX lecteur d’empreintes digitales à ultrasons

S-Pen avec une latence de 2,8 ms

Déverrouillage du visage 2D

haut-parleurs stéréo

Résistance à l’eau IP68

Compatible avec Samsung DeX

Conception et affichage

Contrairement à ce qui s’est passé avec la génération précédente, les Samsung Galaxy S23 et Galaxy S23 Ultra ont une qualité de construction et un design très similaires, puisque les deux sont en aluminium et en verre et ont un dos avec un module de caméras flottantes, triple dans le cas du Galaxy S23 et quadruple dans le cas du Galaxy S23 Ultra. De plus, les deux terminaux sont disponibles dans les quatre mêmes couleurs : noir, crème, vert et lavande.

Ainsi, dans la partie esthétique, la principale différence entre les deux appareils est que le Samsung Galaxy S23 a des bords droits et plats, tandis que le Galaxy S23 Ultra opte pour des bords plats en haut et en bas et des bords latéraux légèrement incurvés.

Une autre des grandes différences de conception se trouve dans sa taille et son poids, puisque le Galaxy S23 a des dimensions de 146,3 x 70,9 x 7,6 millimètres et un poids de 168 grammes et la version Ultra a des dimensions de 163,4 x 78,1 x 8,9 millimètres et un poids de 133 grammes.

Les écrans du Galaxy S23 et du Galaxy S23 Ultra, bien qu’utilisant le même type de panneau, Dynamic AMOLED 2X, sont également différents en taille et en résolution. Ainsi, l’écran du Galaxy S23 a une taille de 6,1 pouces et une résolution Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels, tandis que l’écran du Galaxy S23 Ultra augmente sa taille à 6,8 pouces et a une résolution QHD+ de 3 080 x 1 440 pixels.

Bien sûr, les deux panneaux ont un taux de rafraîchissement variable allant jusqu’à 120 hertz, avec une luminosité maximale de 1 750 nits et sont protégés par Corning Gorilla Glass Victus 2.

Matériel

Le Galaxy S23 et le Galaxy S23 Ultra sont tous deux équipés d’une version exclusive du processeur premium de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, un chipset qui a été optimisé dans ces terminaux pour améliorer le traitement des images et améliorer les performances dans les jeux.

Les deux processeurs sont accompagnés d’un GPU Adreno 740, de mémoires RAM de type LPDDR5X et d’un stockage interne de type UFS 4.0. Dans le cas du Galaxy S23, nous trouvons une seule version de 8 Go de RAM et deux variantes de mémoire interne de 256 et 512 Go, tandis que le Galaxy S23 Ultra parie sur deux versions de RAM de 8 et 12 Go et de nombreuses autres variantes de stockage interne 512 Go et 1 To.

Au niveau matériel, la grande différence entre les deux téléphones est que le Samsung Galaxy S23 Ultra dispose d’un S-Pen intégré au châssis avec une latence de 2,8 ms, puisque le reste des fonctionnalités sont très similaires car les deux terminaux ont 5G , Wi -Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, un capteur d’empreintes digitales sous l’écran à ultrasons, déverrouillage facial 2D, double haut-parleur stéréo, certification étanche IP68 et compatibilité avec Samsung DeX.

batterie et chargement

À cet égard, le Samsung Galaxy S23 est clairement inférieur à son grand frère, puisqu’il est équipé d’une batterie de 3 900 mAh avec une charge rapide de 25 W, tandis que le Galaxy S23 Ultra mise sur une batterie de plus grande capacité, 5 000 mAh, et avec une batterie plus rapide. charge, 45W.

Les deux terminaux ont une charge sans fil de 15 W, avec une charge sans fil inversée de 4,5 W et n’incluent pas de chargeur dans la boîte.

Logiciel

Dans le domaine logiciel, il n’y a pas de différences entre les deux appareils, puisque les deux arrivent avec Android 13 fonctionnant sous la dernière version de la couche de personnalisation de signature, One UI 5.1.

Cette nouvelle variante de One UI comprend quelques nouveautés intéressantes telles qu’un nouvel écran de verrouillage entièrement personnalisable, un nouveau widget de batterie qui vous montre à la fois la charge restante du smartphone et des accessoires qui y sont connectés, la possibilité de choisir un dossier spécifique pour l’enregistrement captures d’écran et recherche améliorée dans le navigateur Web natif de Samsung.

appareils photo

L’aspect le plus différentiel entre le Galaxy S23 et le Galaxy S23 Ultra est peut-être leurs caméras arrière, car les deux terminaux partagent la même caméra frontale de 12 mégapixels.

Ainsi, la première chose que vous devez savoir est que le modèle de base dispose de 3 caméras arrière et que la version Ultra dispose d’une caméra supplémentaire pour un total de quatre.

Si l’on se concentre sur les capteurs photographiques des deux terminaux, les deux partagent un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur téléobjectif de 10 mégapixels, bien que dépourvu de capteur téléobjectif, le capteur téléobjectif du Galaxy S23 dispose d’un zoom optique de grossissement 3x et un zoom numérique 30x.

Les principales différences entre les deux systèmes de caméra se trouvent dans le capteur principal et le capteur téléobjectif. Ainsi, le Galaxy S23 est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec une ouverture focale f/1.8 et le Galaxy S23 Ultra dispose d’un capteur principal de 200 mégapixels avec une ouverture focale f/1.7 et ce dernier dispose, en plus, d’une ouverture focale de 10 -Capteur téléobjectif mégapixel avec une ouverture focale f/4.9, avec un zoom optique 10X et un zoom numérique 100X.

Prix ​​des Samsung Galaxy S23 5G et Galaxy S23 Ultra 5G et lequel acheter

Comme vous avez pu le vérifier tout au long de ce comparatif, le Samsung Galaxy S23 Ultra est supérieur au Galaxy S23 en termes d’écran, d’appareils photo et d’autonomie, donc si vous voulez profiter de la meilleure expérience sur Android, votre choix devrait se porter sur le Galaxy S23 Ultra. Le prix officiel de ce terminal commence à 1 409 euros et vous pouvez l’acheter à la fois dans la boutique officielle du fabricant et chez d’autres distributeurs tels qu’Amazon, PC Components, MediaMarkt ou El Corte Inglés.

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

Cependant, si vous recherchez un mobile plus compact et que vous préférez économiser quelques euros au prix de la perte de certaines fonctionnalités, votre meilleur choix sera le Samsung Galaxy S23, un appareil que vous pouvez également acheter chez Amazon, PC Components, MediaMarkt, El Corte Inglés et le site officiel de la marque avec un prix à partir de 959 euros.

Samsung Galaxy S23 5G

Samsung Galaxy S23 5G

