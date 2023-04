Meta veut lancer son ChatGPT d’ici fin 2023

Meta, la société californienne anciennement connue sous le nom de Facebook, prévoit de lancer son alternative ChatGPT d’ici la fin de cette année. L’entreprise vise à utiliser l’IA pour la publicité, qui représente toujours l’essentiel de ses revenus, et le métaverse. Malgré un moratoire proposé par plusieurs chercheurs et leaders technologiques, dont Elon Musk, le directeur technique de Meta, Andrew Bosworth, s’est dit opposé à la suspension des travaux liés à l’IA. Meta entend commercialiser son IA générative avant décembre 2023, et a mis en place une nouvelle organisation exclusivement centrée sur l’IA, chargée de concevoir des outils « créatifs et expressifs » pour les plateformes du groupe.

Meta lancera l’alternative ChatGPT d’ici la fin de l’année

Selon Bosworth, l’IA générative est susceptible de jouer un rôle majeur dans la publicité, qui reste le cœur de métier de Meta. Cette technologie pourrait améliorer l’efficacité d’une publicité. Avec une IA capable de générer une large gamme d’images pour atteindre différents publics. Au lieu de miser sur une seule photo dans une campagne publicitaire, l’annonceur pourrait miser sur une myriade de visuels sans augmenter les coûts. En utilisant l’IA, Meta espère probablement stimuler la publicité en ligne sur Facebook et Instagram. Ce qui représente encore 97,5% de son chiffre d’affaires total.

L’IA devrait également jouer un rôle dans le métaverse, le groupe de Mark Zuckerberg visant à utiliser l’intelligence artificielle pour lui donner vie. Soutenu par l’IA, tout internaute pourrait être en mesure de générer un espace numérique en réalité virtuelle ou augmentée, simplement en fournissant une description. Nvidia a également développé une IA capable de « peupler des mondes virtuels avec des objets et des personnages 3D ». L’outil peut produire des actifs numériques réalistes, avec des textures de qualité, en quelques secondes en utilisant la puissance de calcul d’un seul GPU.

Malgré les commentaires des utilisateurs et les critiques des actionnaires, Meta n’a pas complètement enterré son rêve de métaverse. Sous l’impulsion de son fondateur, le géant californien espère utiliser ses investissements dans l’IA pour concrétiser ses ambitions antérieures.

Meta pourrait-il concurrencer ChatGPT ?

Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook, est un géant des médias sociaux avec plus de 3 milliards d’utilisateurs actifs par mois. La société a récemment annoncé son entrée dans le monde de l’intelligence artificielle avec le développement de sa propre plateforme d’IA. La question est : l’IA de Meta pourrait-elle concurrencer ChatGPT ?

Tout d’abord, il est important de comprendre ce qu’est ChatGPT. ChatGPT est un grand modèle de langage développé par OpenAI, qui est capable de générer des réponses de type humain aux requêtes textuelles. Il a été formé sur une quantité massive de données et utilise des algorithmes d’apprentissage en profondeur (deep learning) pour comprendre et générer des réponses.

D’autre part, la plate-forme d’IA de Meta en est encore à ses premiers stades de développement. Il est conçu pour aider les utilisateurs à interagir avec les produits et services de l’entreprise de manière plus naturelle. Par exemple, les utilisateurs pourraient demander à la plate-forme d’IA de planifier une réunion ou de commander de la nourriture dans un restaurant.

Cependant, il est important de noter que Meta n’a pas spécifiquement conçu sa plate-forme d’IA pour générer des réponses de type humain à des requêtes telles que ChatGPT. Au lieu de cela, la plate-forme d’IA de Meta se concentre davantage sur la fourniture aux utilisateurs d’une expérience personnalisée qui s’adapte à leurs intérêts et préférences.

Alors, l’IA de Meta pourrait-elle concurrencer ChatGPT ? La réponse est non, du moins pas dans le même domaine. Les concepteurs ont créé ChatGPT pour générer des réponses de type humain aux requêtes textuelles. Alors que la plate-forme d’IA de Meta est davantage axée sur la fourniture d’une expérience personnalisée aux utilisateurs.

Cependant, la plate-forme d’IA de Meta a encore des domaines où elle pourrait s’avérer utile. Par exemple, il pourrait fournir des recommandations personnalisées aux utilisateurs en fonction de leurs intérêts et préférences.

La plate-forme d’IA de Meta pourrait également améliorer les produits et services existants de l’entreprise. Par exemple, il pourrait développer des algorithmes plus efficaces pour la modération de contenu. Ou pour améliorer la précision de la publicité ciblée.

En fin de compte, il est important de se rappeler que l’IA n’est pas un jeu à somme nulle. Il y a de la place pour que plusieurs plates-formes d’IA coexistent et se complètent. ChatGPT et la plate-forme d’IA de Meta peuvent avoir des forces et des faiblesses différentes. Mais ils peuvent tous deux être utiles à leur manière.

En conclusion, même si la plateforme d’IA de Meta n’est peut-être pas en mesure de rivaliser avec ChatGPT dans le même domaine, elle a toujours le potentiel d’être un ajout précieux au monde de l’intelligence artificielle. À mesure que la technologie continue d’évoluer, nous pouvons nous attendre à voir de plus en plus d’entreprises développer leurs propres plateformes d’IA, chacune avec ses propres forces et faiblesses.

À quoi devrait ressembler un concurrent de ChatGPT ?

Si vous cherchez à créer un concurrent pour ChatGPT, voici quelques éléments à prendre en compte :

Données d’entraînement à grande échelle : la force de ChatGPT réside dans sa capacité à comprendre et à générer du langage naturel. Pour rivaliser, vous devrez amasser un grand corpus de données textuelles diverses pour former votre modèle.

Architecture de pointe : ChatGPT est basé sur l’architecture GPT-3.5, qui utilise un modèle de transformateur. Pour être compétitif, vous devrez utiliser une architecture tout aussi avancée capable de gérer une grande quantité de données d’entraînement.

Haute précision : ChatGPT est connu pour sa grande précision et sa capacité à générer des réponses cohérentes. Pour être compétitif, votre modèle devra égaler ou dépasser les performances de ChatGPT dans ces domaines.

Prise en charge multilingue : ChatGPT peut comprendre et générer des réponses dans plusieurs langues, ce qui est un avantage significatif. Pour être compétitif, vous devrez intégrer la prise en charge multilingue dans votre modèle.

Personnalisation : ChatGPT peut apprendre des interactions des utilisateurs pour personnaliser les réponses, ce qui rend l’expérience utilisateur plus engageante. Pour être compétitif, votre modèle devra intégrer des capacités d’apprentissage personnalisées similaires.

Intégration avec d’autres plates-formes : ChatGPT peut être intégré à un large éventail de plates-formes, telles que des applications de messagerie et des assistants vocaux. Pour être compétitif, vous devrez vous assurer que votre modèle peut être intégré à des plates-formes similaires.

Apprentissage continu : ChatGPT peut continuer à apprendre et à s’améliorer au fil du temps, ce qui est essentiel pour rester compétitif. Pour être compétitif, votre modèle devra intégrer des mécanismes similaires d’apprentissage et d’amélioration continus.

Confidentialité et sécurité : ChatGPT utilise un cryptage avancé et d’autres mesures de sécurité pour protéger les données des utilisateurs. Pour concourir, vous devrez vous assurer que votre modèle respecte des normes de confidentialité et de sécurité similaires.

Évolutivité : ChatGPT est conçu pour gérer un grand nombre d’utilisateurs et de demandes. Pour être compétitif, votre modèle devra être tout aussi évolutif et capable de gérer des volumes de trafic élevés.

Rapidité et efficacité : ChatGPT peut générer des réponses rapidement et efficacement, ce qui est crucial pour offrir une expérience utilisateur transparente. Pour être compétitif, votre modèle devra être tout aussi rapide et efficace.

