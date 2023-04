Ce jeu est connu sous le nom de "Counter Strike" pour mobile et balaie

Ce jeu est un véritable clone mobile de Counter Strike.

Counter Strike est l’un des tireurs les plus mythiques de l’histoire

Malheureusement, nous ne pouvons pas jouer à Counter Strike sur notre téléphone portable. Cependant, un titre assez similaire est sorti récemment, nous parlons de Critical Ops, un jeu de tir à la première personne qui vise à être l’un des meilleurs tireurs qui existent actuellement pour Android et iOS. De plus, il a une bonne optimisation et de beaux graphismes, c’est donc une proposition vraiment intéressante. Ainsi, en attendant de voir si Valve décide de lancer ses jeux mobiles, nous aurons l’occasion de jouer à quelque chose qui nous fait perdre la tête

Critical Ops : Counter Strike pour mobile

Critical Ops est un jeu de tir tactique en équipe qui nous apporte un système de jeu très intéressant qui nous rappelle inévitablement le classique Counter Strike.

Les mécanismes sont exactement les mêmes que dans Counter Strike. Nous choisirons d’être des terroristes ou des contre-terroristes et nous nous battrons dans un duel d’équipe dans lequel une seule équipe peut rester en vie. En même temps, chaque carte a des objectifs, qui sont généralement liés au placement d’une bombe et aux anti-terroristes défendant la zone. Les matchs durent quelques tours et l’équipe qui gagne le plus devient le vainqueur du crossover. Ainsi, c’est un jeu très tactique puisque nous ne renaîtrons pas à chaque mort, mais nous devrons attendre la fin de chaque partie.

Comment pourrait-il en être autrement, le jeu dispose d’une passe de combat afin que nous puissions personnaliser au maximum notre personnage. Cela inclut non seulement les skins pour toutes les armes, mais aussi pour les mains, puisque c’est ce que nous verrons tout au long du jeu de manière plus récurrente. De plus, ils ont récemment mis à jour les animations de rechargement pour en ajouter de nouvelles et lui donner plus de variété.

De temps en temps, le jeu est mis à jour avec de nouvelles cartes et de nouveaux contenus afin que nous ne nous ennuyions jamais. L’équipe derrière Critical Ops a mis beaucoup d’efforts dans ce titre et certaines cartes s’inspirent également d’autres tireurs classiques, tels que Battlefield 3.

Critical Ops est notre jeu idéal si :

Nous aimons vraiment Counter Strike et cherchons à en profiter sur mobile.

Nous sommes fans des jeux d’action en équipe 5v5.

Nous aimons les jeux où la compétence est plus importante que d’avoir un personnage brisé.

Nous recherchons une expérience tactique dans le style de Counter Strike ou Rainbow Six.

Critical Ops est disponible pour Android et iOS. Le jeu est très bien optimisé et fonctionne donc sur presque tous les téléphones portables des dernières années. C’est un jeu vraiment intéressant et c’est gratuit, donc ça vaut la peine de l’essayer même juste pour jouer quelques tours et se remémorer l’ancien temps des cybercafés.

Téléchargez Critical Ops sur le Google Play Store

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :