Printemps, les allergies changent : heureusement, Xiaomi possède certains des meilleurs purificateurs d’air pour le rendre plus supportable

Avec le passage de l’hiver au printemps, de nombreuses personnes subissent désormais les conséquences d’un changement des niveaux de pollen dans toutes les villes. Les allergies sont à l’ordre du jour ces semaines-ci. Les larmes, les éternuements et l’inconfort absolu des personnes allergiques commencent.

Pour atténuer ces effets, il y a des gens qui prennent des antihistaminiques, d’autres qui s’injectent même de temps en temps, et les plus courageux (et dans les cas les plus bénins) survivent à cette étape sans chercher à l’atténuer. Heureusement, Xiaomi a une grande variété de l’un des sauveurs pour les personnes allergiques : les purificateurs d’air.

Évitez les allergies avec les purificateurs Xiaomi

Comme nous l’avons dit, bien qu’il existe diverses méthodes pour réduire les niveaux d’allergie lors des changements de saison, il existe également des produits pour la maison (ou le bureau) qui permettent aux personnes allergiques de vivre un peu plus calmement ces jours-ci.

Il s’agit de purificateurs d’air, et Xiaomi en a plusieurs parmi lesquels choisir. Ce type d’appareil recueille tout l’air d’une pièce, le traite avec des filtres à charbon, des rayons UV et même des ions négatifs, et le restitue complètement purifié, éliminant les allergènes et toutes sortes de germes pouvant se trouver dans l’environnement.

Dans le catalogue des purificateurs d’air Xiaomi, et en se concentrant sur la dernière génération, nous trouvons quatre modèles différents :

Commandés du plus basique au meilleur, chacun de ces quatre purificateurs d’air Xiaomi vous aidera à faire face non seulement au printemps, mais à tout autre moment de l’année où vous avez des pics d’allergie, ainsi qu’à améliorer les conditions d’air s’il y a quelqu’un constipé ou malade à la maison, ce qui réduit les chances de l’attraper.

De plus, grâce à l’application Xiaomi Mi Home, vous pourrez gérer le purificateur à tout moment : de l’allumer ou de l’éteindre, au niveau de puissance ou à la qualité de l’air actuelle. Vous pourrez également voir l’état des filtres, qui peuvent être achetés séparément à tout moment depuis la page Xiaomi.

Si vous réfléchissez à la façon de survivre avec des allergies ces premières semaines de printemps, ou si vous voulez savoir ce que ça fait de respirer de l’air « pur », les purificateurs d’air Xiaomi sont la meilleure option, et ils sont disponibles dans toutes les tailles, caractéristiques et prix. .

