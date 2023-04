LG veut rajeunir avec une nouvelle image globale

LG veut sourire au monde et interagir avec ses utilisateurs dès le premier regard, à partir de son logo, qui va désormais prendre vie pour attirer la « Génération Z ».

La nouvelle image de LG est plus énergique et jeune pour convaincre la « Gen Z ».

Il ne semble pas que ses plans incluent le retour dans l’industrie mobile, car la vérité est que LG fait beaucoup mieux puisqu’il ne vend pas de smartphones. En tout cas, le constructeur sud-coréen veut rester à la pointe de l’évolution technologique, en devenant d’abord la firme détenant le plus de brevets liés au métavers puis en nous montrant l’avenir de composants clés comme les écrans que l’on pourra bientôt presser ou utilisez-les en les voyant avec leurs motifs transparents.

Et maintenant, dans une tournure supplémentaire, les dirigeants de LG nous ont présenté une nouvelle identité visuelle et de marque plus jeune et décontractée, qui cherche à donner un nouveau sens et beaucoup plus de valeur au slogan « Life’s Good » dans tous les contacts avec le client, à la fois numérique et physique.

En fait, c’est que selon les mots de William Cho, directeur exécutif de LG Electronics, l’idée est de renforcer l’identité unique de l’entreprise en se rapprochant des nouvelles générations :

Avoir une stratégie de marque solide et cohérente nous permet de mieux communiquer notre proposition de valeur et notre identité unique, qui allie harmonieusement innovation et chaleur. En mettant en œuvre la nouvelle stratégie de marque, LG vise à devenir une marque emblématique qui résonne auprès des consommateurs à travers les générations, les lieux et les lieux.

Ainsi, dans sa quête pour devenir une marque emblématique que les nouvelles générations associent à l’innovation technologique, LG a souhaité dynamiser son image avec une nouvelle police de caractères pour le slogan ‘Life’s Good’, beaucoup plus moderne, avec des formes inspirées de divers produits LG et mieux intégration de logos.

Non seulement cela, et le fait est que le logo lui-même reçoit également de nouvelles fonctionnalités pour devenir désormais interactif, élevant un nouveau niveau d’expressivité sans changements apparents lorsqu’il est immobile, également basé sur les lettres ‘L’ et ‘G’, mais avec la possibilité de faire jusqu’à 8 mouvements avec lesquels LG accueillera ses clients dans des environnements numériques, mettant ainsi l’accent sur « l’expérience client sans compromis ».

Ils déclarent également que si la couleur signature «LG Red» continuera d’être utilisée, dans les mois à venir, nous accueillerons la nouvelle teinte «LG Active Red», plus énergique et plus vivante, avec de nouveaux éléments dégradés offrant plus de polyvalence et de variété. s’appliquent à chaque produit ou service sans équivoque.

LG affirme que sur les plateformes numériques, son nouveau logo pourra hocher la tête, se tourner et faire un clin d’œil, saluant ainsi les clients ou se déplaçant avec la musique de fond pour s’intégrer ingénieusement et gagner en interactivité, ce qui attire sans aucun doute les nouvelles générations.

De même, LG souhaite réitérer ses valeurs fondamentales autour de l’expérience client, de l’innovation centrée sur l’humain et de la chaleur pour rehausser les sourires de la jouissance d’une qualité de vie améliorée grâce à la technologie et à nos appareils.

Et vous, aimez-vous la nouvelle image de LG ?

