Hallelujah : C’est ainsi que Google veut nous libérer des spams téléphoniques

Les appels indésirables sont la plus grande nuisance du téléphone mobile toujours connecté et ont entraîné de moins en moins de réponses aux appels.

Tant de temps plus tard, il est surprenant (mais reconnaissant) que Google ait enfin sévi contre le spam téléphonique.

Ils sont une nuisance constante. Parfois, ils sont agacés par les heures et l’insistance, et c’est que les appels indésirables nous ont même fait moins décrocher le téléphone quand il sonne, surtout ceux d’entre nous qui vivent en France, qui est le cinquième pays avec les appels les plus indésirables, dépassé par le Brésil ou les États-Unis mais avec plus de 145 500 millions d’appels frauduleux enregistrés chaque année.

C’est peut-être pour cette raison que des fabricants tels que Samsung ont collaboré avec Hiya, experts dans l’identification instantanée de ce type de contact, afin que le numéroteur de leurs mobiles Galaxy indique qu’il s’agit d’un appel indésirable avant même que nous ne répondions. beaucoup d’entre nous apprécient beaucoup et cela a été étendu à de nombreux appareils et fabricants, que ce soit avec Hiya ou d’autres partenaires.

Et même si cela a pris du temps, il semblerait que Google veuille désormais résoudre le problème nativement sur Android comme le confirment nos confrères de Android Authority, et c’est que le géant de Mountain View envisage déjà d’utiliser des mécanismes d’IA pour améliorer le fonctionnement d’Android. Call Screen’ et évitez ainsi les appels indésirables de manière beaucoup plus efficace.

Jonathan Eccles lui-même, chef de produit pour l’application Google Phone, a commenté lors de sa participation au ‘Made by Google Podcast’, suggérant que ces nouvelles fonctionnalités pourraient déjà être disponibles de manière stable très prochainement, peut-être à la fin de cette même année 2023.

En fait, c’est qu’Eccles a directement reconnu ce fléau constant des appels publicitaires, disant que c’est dans sa tête :

« Un avenir où vous ne devriez jamais, jamais, jamais être bouleversé par la pensée que votre téléphone sonne. Cela devrait toujours être un moment où vous supposez que l’appel est important ou agréable. Nothing ne devrait jamais vous déranger. Et en même temps, vous ne devrait jamais avoir l’impression qu’il est inefficace ou improductif de répondre à un appel téléphonique.

L’idée de Google est donc d’utiliser les avantages de la nouvelle IA conversationnelle pour améliorer ‘Call Screen’ et ainsi éviter les spams, bien qu’il n’ait pas trop précisé comment le problème serait résolu ou si le smartphone répondra pour nous en utilisant l’intelligence artificielle avant de trouver s’il s’agit de quelque chose d’important et passez-nous l’appel.

Il a seulement été confirmé que les tirs y vont, sans beaucoup d’informations claires :

L’IA conversationnelle multi-étapes et multi-tours pourrait ouvrir des portes intéressantes en termes de création de cette couche protectrice et beaucoup plus utile avant chaque appel entrant. Nous croyons que l’IA est ce qui nous emmènera dans le futur. Et restez à l’écoute cette année, car il y a des choses à venir dans le monde de la résolution des spams qui, je pense, vont être très excitantes.

Pratiquement tous les services et options de découverte d’appels de spam utilisent déjà une forme d’IA pour obtenir leurs résultats, « Call Screen » inclus, mais il semble que Google veuille prendre l’initiative de rendre son système natif, qui fonctionne sur les téléphones Pixel pour l’instant, soyez le le plus avancé de toute l’industrie.

Des améliorations en ce sens sont les bienvenues, surtout si elles ne restent pas exclusives à leurs téléphones Pixel ‘made by Google’ !

