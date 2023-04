Cet ordinateur portable Lenovo marque des points dans toutes ses sections et baisse de prix, mais seulement pour un temps limité

L’un des ordinateurs portables les plus vendus de Lenovo est en promotion sur Amazon. Il est livré avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Le Lenovo IdeaPad 3 Gen 6.

Grâce à cette offre Amazon, vous pouvez obtenir un bon ordinateur portable et ne pas trop dépenser. Le Lenovo IdeaPad 3 Gen 6 baisse de prix, il est à votre portée pour 479 euros. De plus, si vous êtes un utilisateur d’Amazon Prime, il arrivera chez vous en seulement 1 jour, vous n’aurez à vous soucier de rien.

C’est l’un des meilleurs ordinateurs portables pour les étudiants, également pour ceux qui télétravaillent et souhaitent installer leur bureau n’importe où. Vous aurez du mal à trouver une option aussi complète à moins de 500 euros, économisez 70 euros et dépensez-le sur des crevettes, ou sur de bons écouteurs comme les Redmi Buds 4 Pro de Xiaomi.

Lenovo IdeaPad 3 génération 6

Achetez l’ordinateur portable Lenovo au meilleur prix

L’écran de notre protagoniste atteint 15,6 pouces et a une résolution Full HD +, vous profiterez d’un panneau de qualité dans lequel travailler, étudier ou jouer confortablement. Nous parlons d’un bel ordinateur portable, avec des lignes élégantes et un poids ajusté qui vous permettra de l’emporter d’un endroit à un autre sans problème.

Sous son corps attrayant, l’un des processeurs fabriqués par AMD, le Ryzen 5500U. C’est le cerveau de ce Lenovo et veillera à ce que tout fonctionne comme il se doit. Accompagné de 8 Go de RAM et d’un disque dur de 512 Go, vous pouvez facilement sauvegarder tous vos programmes, jeux et fichiers. On n’oublie pas sa carte graphique, l’AMD Radeon Graphics, qui clôture un ensemble assez complet.

Son système d’exploitation est Windows 11 Home dans sa version S, qui a été conçu pour fonctionner de plus en plus vite. Vous trouverez une interface belle et rapide, tous vos programmes fonctionneront parfaitement et vous profiterez d’une excellente expérience utilisateur. Le système d’exploitation Microsoft a parcouru un long chemin ces derniers temps, vous pouvez être plus que satisfait.

Lenovo IdeaPad 3 génération 6

Si vous recherchez un ordinateur portable avec lequel travailler ou étudier n’importe où, ce Lenovo est un excellent achat. Il a tout ce dont vous avez besoin, un écran de bonne taille, l’un des processeurs d’AMD et même une version plus rapide de Windows 11. Que demander de plus ? Mais attention, les offres d’Amazon ont tendance à varier presque tous les jours, n’y pensez pas trop.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :