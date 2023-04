Meilleurs plans iPhone budgétaires pour 2023

Si vous recherchez une meilleure offre sur votre forfait mobile à l’approche de la nouvelle année, consulter certaines des dernières options prépayées est une excellente idée. Ci-dessous, nous examinerons les meilleurs forfaits iPhone bon marché avec des fonctionnalités précieuses telles que des essais gratuits, une activation gratuite et aucun contrat à partir de 10 $ par mois sans renoncer à une bonne couverture.

Mise à jour 14/04/23 : Mint Mobile a augmenté tous ses forfaits de données en passant de 4, 10 et 15 Go à 5, 15 et 20 Go et sans frais. Le fournisseur continue également de proposer son forfait illimité à 30 $/mois.

Il y a des avantages à payer une prime pour les forfaits phares des opérateurs américains, comme avoir des données essentiellement illimitées, des vitesses prioritaires dans les zones encombrées et des extras comme des services de divertissement gratuits.

Mais si vous cherchez à réduire votre facture d’opérateur tout en conservant une couverture fiable, il y a plus de choix que jamais, en particulier les plans prépayés soutenus par les réseaux solides d’AT&T, T-Mobile et Verizon.

L’une des options pratiques est que certains des fournisseurs ci-dessous proposent des essais eSIM gratuits pour iPhone. Cela indique que vous pouvez tester instantanément leurs réseaux avant de vous engager à changer d’opérateur.

La plupart des opérateurs ci-dessous vendent de nouveaux appareils ou vous permettent d’apporter votre propre iPhone ou d’autres smartphones, mais assurez-vous de vérifier la compatibilité de votre appareil spécifique.

Les meilleurs forfaits iPhone pas chers

Connexion T-Mobile

T-Mobile Connect propose certains des forfaits prépayés les plus abordables du marché avec son dernier à partir de seulement 10 $ et le meilleur forfait à 35 $ par mois.

Fonctionne sur le réseau T-Mobile, y compris 5G

Les plans vont de 1 à 12 Go pour les données pour 10 $ à 35 $/mois

Les vitesses ne sont limitées qu’après 50 Go de données mensuelles

Aucun contrat ni enquête de crédit

Mobile à la menthe

Mint Mobile propose des forfaits avec des données 4G/5G à partir de 15 $/mois. Au moment d’écrire ces lignes, il offre une promotion gratuite de 3 mois lorsque vous achetez 3 mois de service. Plus Mint offre une activation eSIM instantanée.

Fonctionne sur le réseau T-Mobile, y compris la 5G

5 à 20 Go de données ainsi que des données illimitées sur les forfaits prépayés de 3, 6 ou 12 mois Prix ​​le plus bas de 15 $/mois disponible avec aussi peu que 2 lignes

Vitesses limitées après 35 Go de données 5G/4G sur des forfaits illimités

Point d’accès mobile de 5 Go sur forfaits illimités

Carte SIM gratuite ou activation instantanée du service avec eSIM

Apportez votre téléphone existant ou achetez-en un nouveau

Pas de contrat et taxes + frais inclus

Mobile grand public

Consumer Cellular s’est forgé une réputation de service client solide ainsi qu’une bonne couverture en utilisant plusieurs réseaux d’opérateurs. Il propose des forfaits iPhone bon marché à partir de 20 $/mois.

Fonctionne sur les réseaux AT&T et T-Mobile, y compris 5G

Forfaits à partir de 20 $/mois jusqu’à 55 $/mois pour un nombre illimité

Vitesses limitées après 50 Go de données mensuelles

Aucun contrat

Les membres AARP bénéficient d’une réduction de 5 %

Visible

Visible appartient à Verizon et opère sur son réseau national. L’une des fonctionnalités pratiques ici est un essai eSIM gratuit de 15 jours pour les utilisateurs d’iPhone (par exemple, configuration instantanée de l’essai via l’App Store).

Fonctionne sur le réseau Verizon, y compris 5G

Forfaits illimités monoligne à 30$ ou 45$/mois, taxes et frais inclus

Essai gratuit de 15 jours (avec option eSIM pour iPhone)

Pas de frais d’activation ni de contrat annuel

Comprend des données, des appels et des SMs illimités (5G plafonné à 200 Mbps)

Comprend un point d’accès illimité à des vitesses de 5 Mbps

Xfinity Mobile

Si vous avez le service Internet Xfinity, vous êtes éligible pour Xfinity Mobile. Il fonctionne sur le réseau Verizon et offre des options à la fois et illimitées à partir de 15 $/mois.

Fonctionne sur le réseau de Verizon, y compris la 5G

Service Internet Xfinity requis

Forfaits 1, 3 et 10 Go à partir de 15 $/mois, forfaits illimités à partir de 45 $ (ou aussi bas que 30 $ par ligne avec 4 lignes)

Changez de plan à tout moment avec l’application Xfinity Mobile

Vitesses limitées après 20 Go d’utilisation de données

Hotspot inclus (600 Kbps sur les forfaits illimités, 4G LTE pour les forfaits à la carte)

Mobile américain

US Mobile fonctionne sur les réseaux Verizon et T-Mobile et facilite le test de son service avec l’activation instantanée eSIM et des essais sans risque de 14 jours.

Fonctionne sur le réseau Verizon et T-Mobile, y compris 5G

Activation instantanée eSIM

Forfait 2 Go à partir de 12 $/mois, 5 Go pour 15 $, 12 Go pour seulement 20 $ Illimité à partir de 35$/mois pour 1 ligne, 20$/mois par appareil avec 4 lignes Ou créez un plan personnalisé

Bonus de service de divertissement/streaming gratuit pour les forfaits illimités

Ting

Ting – propriété de Dish Network – fonctionne à la fois sur les tours de T-Mobile et de Verizon avec des forfaits iPhone bon marché à partir de 15 $/mois.

Fonctionne sur le réseau de T-Mobile et Verizon, y compris la 5G

Les forfaits vont de 15 $ à 45 $/mois

Point d’accès inclus

Pas de frais de dépassement de données

Ajoutez un Go de données supplémentaire pour 5 $ au besoin

Les données inutilisées sont transférées

Cricket sans fil

Cricket a été acheté par AT&T en 2014 et propose des forfaits à partir de 30 $/mois.

Fonctionne sur le réseau AT&T, y compris la 5G

Forfaits de 30 $ à 60 $/mois pour le meilleur forfait illimité Prix ​​aussi bas que 25 $/par ligne avec 4 lignes

Pas de limitation sur le forfait illimité supérieur

Point d’accès de 15 Go avec le meilleur forfait illimité

Remises à mesure que vous ajoutez plus de lignes

Pas de contrat annuel et taxes mensuelles incluses dans le prix

Récapitulatif des meilleurs forfaits iPhone bon marché

Que vous recherchiez un forfait iPhone bon marché avec un minimum de données ou que vous souhaitiez toujours des données illimitées sans payer autant que vous le faites actuellement, les 8 options prépayées ci-dessus devraient couvrir à peu près tout le monde.

Outre les essais eSIM et les cartes de couverture des opérateurs, vous pouvez consulter l’application indépendante Opensignal pour mieux comparer la couverture des opérateurs.

