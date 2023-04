DAZN propose une offre sportive incroyable, mais si vous ne l’aimez pas, voici quelques alternatives.

DAZN est l’une des entreprises les plus importantes sur le marché aujourd’hui

Aujourd’hui, savoir ce qu’est DAZN est essentiel pour les amateurs de sport. La plateforme compte un nombre incroyable de sports, dont le football, la boxe, la Formule 1 ou le MotoGP. De cette façon, nous sommes face au plus grand fournisseur de services sportifs de la planète. Cependant, si nous ne l’aimons pas, il y a toujours des alternatives. Compte tenu de l’augmentation notable du prix de DAZN ces derniers mois, nous allons aujourd’hui vous proposer les meilleures alternatives pour que vous puissiez profiter des sports que vous aimez le plus.

Les meilleures alternatives à DAZN pour regarder du sport

Il existe de nombreuses offres différentes qui nous permettent de regarder différents sports. La vérité est qu’il est assez intéressant de prendre en compte des alternatives au cas où à un moment donné nous voudrions franchir le pas et changer de plateforme. Voici les plus importants :

Cela dit, nous allons décomposer une par une quelles sont les applications et ce que cette proposition a à nous offrir.

Eurosport a une très belle offre sportive qui comprend entre autres l’UFC, le cyclisme, le football (Ligue 1), le tennis, les JO de Paris 2024 ou encore la boxe. Ceci n’est qu’un petit exemplaire des sports qu’il propose, puisqu’il a des dizaines de sports dans son catalogue.

Nous pouvons regarder les chaînes Eurosport sur Movistar+ et DAZN, mais il dispose également de son propre service d’abonnement qui nous permettra de profiter de l’intégralité du catalogue qu’il nous propose au prix de :

Abonnement annuel : 39,99 euros par an, nous faisant économiser 43,89 euros par rapport à l’abonnement mensuel.

Abonnement mensuel : 6,99 euros par mois

Peut-être l’offre la plus chère mais la plus complète de toutes les alternatives à DAZN. Ainsi, à partir de Movistar +, nous allons trouver une quantité de contenu vraiment écrasante. En plus d’inclure DAZN et Eurosport parmi ses chaînes, nous aurons également la possibilité de regarder un grand nombre de séries et de films à la fois en VOD et en direct via ses chaînes thématiques. Bien sûr, c’est le pari le plus cher et il est obligatoire d’avoir ses services internet et fibre optique.

De plus, nous pouvons profiter de Movistar+ Lite, un service dans lequel nous pouvons regarder certaines des chaînes de la plateforme à un prix inférieur.

Avec Movistar+, vous aurez tous les sports et films que vous voulez…

… mais vous devrez louer différents forfaits.

Vous pouvez essayer certains sports avec Movistar+ Lite.

LaLiga Sports TV est l’engagement de LaLiga de nous apporter un grand nombre de sports via un service d’abonnement. Cela nous permettra de profiter de certaines compétitions espagnoles et internationales. La gamme de sports qu’il propose n’est pas aussi large que dans DAZN, mais elle est très spécifique pour un type d’utilisateur exclusif. Sur LaLiga Sports TV, nous pouvons regarder les sports suivants :

football de 2e division

Les matchs de foot des saisons précédentes en VOD.

pétanque

Ligue nationale de futsal

ligue de handball

MMA

Deuxième division de basket-ball.

De cette façon, nous pourrons regarder un grand nombre de sports.

Quant au prix, il comprend différents niveaux en fonction de ce que nous voulons payer :

LaLiga SportsTV Plus Total : pour 14,99 par mois ou 79,99 euros par an, nous aurons tout le sport que nous voulons.

LaLiga SportsTV Plus Liga : Permet de regarder la deuxième division de basket, la ligue nationale de futsal et la ligue de handball pour 9,99 € par mois ou 69,99 € par an.

Équipe LaLiga SportsTV Plus : nous suivrons une équipe de futsal de notre choix. Il coûte 4,99 euros par mois ou 39,99 euros par an.

LaLiga SportsTV Pétanque : suivant le même cheminement que le cas précédent, on ne peut regarder les matchs que sur le circuit de pétanque. Il vous en coûtera 9,99 euros par mois ou 59,99 euros par an.

Si vous êtes amoureux du MotoGP, Videopass est la meilleure plateforme possible pour vous procurer ce service. Une excellente option si vous êtes un amateur de course, mais dans laquelle vous ne pouvez profiter que du Championnat du Monde MotoGP.

Même s’il reste un pari très intéressant, il risque de manquer un peu aux amateurs de sport en général. De plus, le prix n’est pas bon marché :

MotoGP Videopass + TimingPass : Avec ce service, nous aurons le service vidéo officiel MotoGP et aussi un outil pour avoir une grande quantité de données et d’informations. Le tout pour 148,99 euros.

MotoGP Videopass Saison : Avec ce service, nous pouvons regarder toutes les courses en direct et en VOD ainsi que d’autres contenus exclusifs pour 139,99 euros.

Quelle est la meilleure alternative à DAZN

La vérité est qu’il n’y a pas de bon choix. Si on aime certains sports en particulier, il faudra se diriger vers la plateforme de streaming qui nous les propose.

Cependant, si nous recherchons quelque chose de plus général pour profiter de tous les sports, DAZN, Eurosport et Movistar+ sont les meilleures options. De ces trois, le moins cher est EuroSport, mais Movistar + et DAZN ont un catalogue beaucoup plus complet.

