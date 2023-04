Bob Iger cite Steve Jobs comme une source d’inspiration pour sa décision de revenir en tant que PDG de Disney

Bob Iger a pris la décision surprise de reprendre son poste de PDG de Disney l’année dernière après s’être séparé de l’entreprise vers la fin de 2021. Dans un nouveau profil avec Time, Iger a discuté de cette décision et a désigné Steve Jobs comme l’une de ses inspirations pour revenir. à Disney.

Iger a annoncé sa décision initiale de démissionner de son rôle de PDG de Disney au début de 2020, le conseil d’administration de Disney faisant appel à Bob Chapek pour prendre la relève. Iger a fini par rester avec Disney en tant que président exécutif du conseil d’administration pour aider à guider l’entreprise à travers la pandémie de COVID-19. Il a démissionné complètement le 31 décembre 2021.

À peine onze mois plus tard, cependant, Chapek a été évincé par le conseil d’administration de Disney, qui a engagé Iger pour le remplacer et occuper à nouveau le poste de PDG de Disney en novembre 2022. Dans l’état actuel des choses, Iger a accepté d’être PDG de Disney pendant deux ans. ans et aidera l’entreprise à chercher un successeur. L’une de ses premières tâches était d’abattre la rumeur sans fin sur la fusion de Disney avec Apple.

Cette décision, selon le nouveau profil avec Time, a été au moins en partie inspirée par le retour de Steve Jobs chez Apple après l’acquisition de NeXT par Apple en 1997.

Il y a, bien sûr, un certain nombre de différences entre le retour d’Iger à Disney et le retour de Jobs à Apple – comme Iger le reconnaît dans l’interview. Pourtant, il dit que Jobs est la « personne à laquelle il pense le plus » quand il regarde sa situation à Disney.

La personne à laquelle je pense le plus, que j’ai eu la chance d’observer de très près, c’est Steve Jobs. Il a été ramené dans une entreprise qu’il avait fondée, dans des circonstances très différentes. Mais en parlant avec lui quand je l’ai fait et en réfléchissant à ses expériences, j’en ai tiré beaucoup. La première est que lorsque vous êtes ramené et que vous acceptez de revenir, vous devez le faire avec un enthousiasme incroyable, et pas une once d’hésitation. Et puis vous devez savoir très rapidement ce que vous êtes censé accomplir et ce que vous pouvez accomplir. Et puis allez-y avec une détermination incroyable, un zèle incroyable et une énergie incroyable.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Iger a également siégé au conseil d’administration d’Apple pendant huit ans, démissionnant en 2019 après que la société est entrée dans l’espace multimédia en streaming avec Apple TV +.

Le profil complet d’Iger avec Time vaut bien une lecture. Le PDG de Disney détaille son rôle actuel dans l’entreprise, l’avenir et bien plus encore.

