Microsoft intègre Bing Chat avec ChatGPT dans son clavier Swiftkey pour Android et iOS

Le clavier SwiftKey est mis à jour avec un nouveau bouton en haut à gauche avec le logo Bing avec lequel vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités de Bing Chat sans avoir à ouvrir le navigateur Edge ou le navigateur.

ChatGPT est désormais également sur le clavier mobile de Microsoft, SwiftKey

Depuis que ChatGPT, l’IA développée par OpenAI, a fait irruption sur le marché de la technologie comme un éléphant dans un store de porcelaine, Microsoft est l’entreprise qui a le plus investi dans cette nouvelle technologie d’Intelligence Artificielle et la bonne preuve en est que l’entreprise basée in Redmon a récemment mis à jour son navigateur Web, Microsoft Edge, avec une fonctionnalité qui vous permet d’accéder rapidement au chat Bing avec GPT-4.

Eh bien, la société américaine vient d’annoncer via le blog de son moteur de recherche, Bing, que son clavier pour appareils mobiles, SwiftKey, intègre désormais également Bing Chat avec ChatGPT de manière native.

Bing Chat arrive sur SwiftKey avec sa dernière mise à jour

Jusqu’à présent, SwiftKey était simplement l’un des meilleurs claviers pour Android, mais à ce jour, c’est la seule application de clavier qui intègre ChatGPT-4 dans son cœur.

Comme Microsoft le confirme, cette nouvelle fonctionnalité SwiftKey est désormais disponible avec la dernière version de l’application, donc si vous ne l’avez pas encore mise à jour, je ne sais pas ce que vous attendez.

Une fois que vous avez mis à jour SwiftKey vers sa dernière version, pour commencer à utiliser Bing Chat avec, tout ce que vous avez à faire est d’appuyer sur le bouton avec le logo Bing qui se trouve dans la partie supérieure gauche du clavier.

Lorsque vous faites cela, trois nouvelles options apparaîtront au-dessus de la barre supérieure de SwiftKey : Recherche, Tonalité et Chat, et pour les utiliser, vous devrez vous inscrire dans l’application clavier Microsoft avec votre compte utilisateur.

Si vous cliquez sur le premier, Rechercher, vous pourrez localiser rapidement n’importe quelle page Web sans quitter l’application clavier, quelque chose de vraiment utile dans certaines situations où vous parlez avec un ami et avez besoin de rechercher certaines informations pour les partager avec lui.

Avec la deuxième option, Tonalité, vous pourrez mieux communiquer avec une autre personne en utilisant l’IA de Bing Chat pour personnaliser le texte que vous tapez en fonction de la situation. Ainsi, pour utiliser cette fonction, il vous suffit d’écrire un texte, d’appuyer sur le bouton Tonalité, de cliquer sur le bouton Envoyer, de choisir le type de langue qui convient le mieux à la conversation et de cliquer sur l’option Remplacer pour modifier le texte.

Enfin, en cliquant sur l’option Chat, vous accéderez à l’interface Bing Chat à partir de laquelle vous pourrez effectuer des requêtes plus détaillées ou avoir une conversation avec l’IA sur n’importe quel sujet.

Cette mise à jour de SwiftKey se déploie progressivement dans le monde entier, donc si elle n’est pas encore arrivée, ne désespérez pas car elle le sera dans les prochains jours.

