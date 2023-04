Cette montre de sport Xiaomi s’effondre : écran AMOLED, appels Bluetooth et 12 jours d’autonomie

Vous économisez plus de 70 euros sur l’achat de cette montre connectée Xiaomi très complète. Il a tout ce dont vous avez besoin : appels, GPS, NFC, longue autonomie…

Des appels Bluetooth au GPS, cette smartwatch Xiaomi en vente a tout ce dont vous avez besoin.

Légère, confortable et résistante sont trois adjectifs que nous pouvons utiliser pour définir la Xiaomi Watch S1 Active, l’une des meilleures montres intelligentes Xiaomi actuellement. Grâce aux semaines que nous avons passées à l’analyser, nous pouvons également ajouter qu’il s’agit d’une smartwatch très complète, avec des fonctions importantes telles que les appels Bluetooth. Il y a plus de fonctionnalités, mais nous voulons d’abord souligner la grande remise que cette Xiaomi Watch S1 Active met en vedette et qui vous permet de l’acheter pour seulement 124 euros sur Amazon.

Le prix de vente conseillé de cette smartwatch est de 199,99 euros, vous économisez donc 75 euros si vous l’achetez maintenant sur Amazon. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous avez l’avantage de recevoir la Watch S1 Active chez vous le lendemain de l’achat sans payer les frais de port. Une autre option consiste à acheter cette montre dans la boutique officielle Xiaomi, où elle tombe également à 129,99 euros, avec une livraison gratuite et rapide.

Le store le moins cher pour acheter la Xiaomi Watch S1 Active est AliExpress, où vous pouvez la trouver pour seulement 123 euros. Cependant, l’expédition prend quelques semaines, vous le recevrez début mai. En laissant de côté les stores, nous allons vous dire comment votre expérience avec cette montre sera basée sur notre propre analyse de la Xiaomi Watch S1 Active.

Montre Xiaomi S1 active

Achetez la Xiaomi Watch S1 Active la moins chère

En bonne montre de sport qu’elle est, la Xiaomi Watch S1 Active est un appareil léger et confortable que vous pouvez porter toute la journée sans que cela ne vous gêne. Quant à la couleur, vous pouvez choisir entre le noir, le bleu et le blanc, bien que leur disponibilité varie selon les stores. Tous ont une sangle très confortable que vous pouvez facilement retirer pour la changer pour une autre.

Parmi les grandes vertus de cette montre se trouve l’écran AMOLED de 1,43 pouces avec une résolution de 466 x 466 pixels, qui, selon notre expérience, est de haute qualité. Les images sont détaillées avec des couleurs vives et un niveau de luminosité adapté à une visualisation en extérieur. De plus, le taux de rafraîchissement de 60 hertz rend cette fluidité supplémentaire perceptible. Soit dit en passant, il dispose d’un mode écran toujours allumé et d’une luminosité automatique, très utiles.

La Xiaomi Watch S1 Active dispose également d’une grosse batterie de 470 mAh qui offre une longue autonomie. Si vous tirez le meilleur parti de toutes ses fonctions, par exemple en gardant ses capteurs de santé activés tout au long de la journée, l’autonomie sera d’environ 5-6 jours d’utilisation. Si vous êtes moins exigeant et utilisez la smartwatch normalement, cette autonomie passera à 12 jours. Comme toujours, la durée de la batterie dépend de l’utilisation de chacun.

L’achat de cette montre intelligente en vaut également la peine pour l’énorme quantité de fonctions qu’elle vous offre. Tout d’abord, vous profiterez des appels Bluetooth lorsqu’il est connecté au mobile. De cette façon, vous pouvez envoyer et recevoir des appels comme s’il s’agissait du téléphone. Cette connexion smartwatch-mobile vous donnera accès à d’autres fonctions plus populaires telles que la réception de notifications, le contrôle de la musique à distance et les informations météorologiques.

Montre Xiaomi S1 active

La Xiaomi Watch S1 Active est un modèle très complet également en termes d’outils de sport et de santé. Il sera votre meilleur compagnon lors de vos activités physiques, avec 117 modes sportifs et un GPS de haute précision. La Watch S1 Active est étanche, vous pouvez donc l’utiliser pour nager. Pendant l’entraînement, et tout au long de la journée, vous pourrez connaître votre fréquence cardiaque et votre taux d’oxygène dans le sang. De plus, cette montre intelligente peut également analyser vos habitudes de sommeil et votre niveau de stress.

En bref, la Xiaomi Watch S1 Active est une smartwatch sportive qui brille par son excellent équilibre, avec des sections clés telles que l’écran, l’autonomie et les appels Bluetooth. Rappelons qu’il tombe à 124 euros sur Amazon, c’est un super achat pour 75 euros de moins.

