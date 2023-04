Rockstar donne des indices sur GTA 6 avec un tout nouveau contenu Vice City dans GTA Online

La franchise Grand Theft Auto a probablement plus de fans que n’importe quel autre jeu. Et à chaque sortie, le nombre de joueurs GTA ne cesse d’augmenter. Mais l’attente de GTA 6 pour ces fans a été longue. Et même s’il y a des tonnes de rumeurs et de spéculations sur le prochain épisode, aucune information solide n’est venue de Rockstar.

Eh bien, un développement récent pourrait suggérer que l’attente de Grand Theft Auto 6 pourrait presque être terminée. Il y a quelques mois, l’application iFruit du jeu, que les joueurs peuvent utiliser pour personnaliser leurs véhicules, est passée par un processus d’exploration de données. Cela a conduit à la découverte de certaines plaques d’immatriculation qui pourraient faire allusion à GTA 6.

Plusieurs villes diverses dans GTA 6 ?

Ainsi, les plaques d’immatriculation découvertes à partir de l’application iFruit comprenaient des conceptions pour Vice City, Liberty City, San Andreas et Sprunk. Cette découverte a fait spéculer de nombreuses personnes sur le fait que Vice City serait le lieu principal du jeu GTA Six. Cependant, il est possible que le jeu ait plusieurs villes différentes.

Oui, Matheusvictorbr, qui est un leaker notoire, a laissé tomber des indices sur le jeu à gauche et à droite. Et selon lui, les joueurs vont se régaler car GTA 6 comportera plusieurs villes. Cependant, les informations divulguées sur les villes ne mentionnaient explicitement rien sur Liberty City ou San Andreas.

Mais sur le tweet, Matheusvictorbr a confirmé qu’il est tout à fait certain que GTA 6 aura Vice City, Carcer City, Cuba et d’autres villes. Pour ceux qui ne sont pas familiers, Liberty City et Vice City étaient les emplacements centraux des précédents titres de Grand Theft Auto.

D’un autre côté, Carcer City était le cadre de la chasse à l’homme de Rockstar. Ces trois villes sont appréciées des fans. Donc, il va sans dire que les fans sont plutôt excités après l’annonce de cette nouvelle.

