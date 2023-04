Ce jeu mélange Animal Crossing avec Stardew Valley et vous pouvez y jouer sur votre mobile

Dans « Bosque Gatuno » ou « Cat Forest », nous pouvons jouer à un jeu de gestion très intéressant.

Cat Forest est la version chat de Stardew Valley et Animal Crossing

Les jeux de gestion de ressources se sont taillé une place très importante sur le marché du jeu vidéo. S’ils ont toujours eu un succès foudroyant, l’arrivée de la pandémie en a fait devenir l’un des genres préférés d’absolument tout le monde. Ce n’est pas pour moins, car ces titres sont très relaxants et nous permettent de prendre les choses en main et de se déconnecter d’une manière que les jeux d’action ne vous permettent pas. Ainsi, les mécaniques sont généralement les mêmes, on arrive sur une île ou une ville sans beaucoup d’argent et petit à petit on prospère jusqu’à ce qu’on ait des choses à notre goût. Sans hâte, sans obstacles, tout sereinement.

Bosque Gatuno ou Cat Forest, le clone de Stardew Valley ou Animal Crossing

Votre chat en a assez de la ville alors il décide de partir pour se forger une nouvelle vie plus détendue à la campagne. C’est la prémisse de Bosque Gatuno, également connu sous le nom de Cat Forest. Un titre dans lequel nous pouvons profiter d’une atmosphère décontractée et très intéressante sans être trop compliqué en cours de route. Le jeu se veut avant tout très convivial. Bien que oui, à un moment donné, nous devrons garder à l’esprit un projet clair de ce que nous voulons, comme s’il s’agissait de l’un des jeux de stratégie du marché mobile.

Pour sa part, il ressemble à Animal Crossing à bien des égards. Le premier d’entre eux est l’environnement plein d’animaux, même si dans ce cas, ce seront tous des chats, il est clair que l’inspiration est évidente. D’autre part, le titre nous emmène à travers différentes étapes lorsqu’il s’agit de prospérer sur l’île où nous nous trouvons. D’abord nous vivrons dans une tente jusqu’à ce que nous fassions notre maison et que nous la fassions évoluer. Plus tard, l’essence même du jeu nous amène à des conditions dans lesquelles nous avons besoin de plus en plus de ressources pour améliorer notre maison jusqu’à ce que nous obtenions enfin un vrai manoir. De plus, nous aurons également des compagnons dans la ville où nous pourrons acheter des choses ou interagir avec eux. Le tout issu d’un environnement très naïf et calme dans lequel nous sommes un adorable chaton.

De Stardew Valley ça se boit d’une manière différente, mais c’est vrai que le composant est là, et ça fait aussi penser à Harvest Moon :

Nous recevons une lettre d’un parent qui nous invite à aller vivre là-bas.

Il va falloir faire face à la plantation de produits, comme dans Stardew Valley.

Dans le jeu, nous progresserons lentement en améliorant nos cultures.

Nous devrons les arroser, en prendre soin et les améliorer à mesure que nous prospérerons.

En bref, la section de gestion de la récolte est clairement inspirée de Stardew Valley, il n’y a donc aucun doute sur le fonctionnement du titre.

Nous pouvons télécharger ce jeu gratuitement dans sa version pour Android et iOS. Bien sûr, le jeu inclut des micropaiements dans l’application, et certains utilisateurs n’en sont pas particulièrement satisfaits. Cependant, le titre compte plus de 5 millions de téléchargements et les notes sont fondamentalement positives.

