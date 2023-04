Faire la lessive fait partie de ces tâches ennuyeuses et quelque peu ingrate. Comme le dit le chroniqueur britannique populaire Samuel Pepys « quand il est temps de faire la lessive, nous avons de la viande froide pour le dîner », faisant allusion au fait que laver les vêtements fait perdre du temps à d’autres tâches. Mais bien sûr, c’est quelque chose d’incontournable. Et nous pouvons toujours apprendre une nouvelle astuce pour nous assurer que les vêtements sortent repassés ou presque sans plis.

De nombreux pièges habituels ont été surmontés grâce à la technologie. Xiaomi vend des dizaines de laveuses et sécheuses en Chine, et bon nombre de ses modèles ont des programmes spécifiques pour prévenir les plis, par hydratation à la vapeur ou par des essorages plus lents et plus durables qui ne maltraitent pas autant les vêtements.

Et la meilleure nouvelle est que Xiaomi France a déjà confirmé que ses appareils électroménagers sont sur le point de tomber et que cette année pourrait signifier un tournant. Nous n’avons pas encore de confirmation précise. Peu importe, quand ils arriveront, ils signifieront un changement subversif grâce à leurs prix bas et leurs hautes performances. En attendant, nous vous recommandons d’essayer cette astuce simple qui fonctionne à merveille et qui est très facile à appliquer.

Comment sortir les vêtements de la machine à laver pratiquement repassés

Dans une blanchisserie, comment et combien est tout aussi important. Alors avant d’aller droit au but, allons-y avec trois conseils qui vous aideront à comprendre pourquoi les plis se forment dans les vêtements et à obtenir les meilleurs résultats sur tout votre linge :

Il est très important de séparer les vêtements par tissu. Dès notre enfance, on nous apprend que la distinction essentielle est déterminée par les couleurs : rouge, noir, blanc et lavis mélangé. La réalité est que les détergents d’aujourd’hui et la gestion de la température des machines à laver modernes empêchent la décoloration, mais il est tout aussi important de séparer les vêtements par type de vêtement et par tissu. De cette façon, nous nous assurerons que les vêtements les plus délicats ne se froissent pas autant et ne rétrécissent pas. Ce qui nous amène au point suivant. Ne remplissez jamais le tambour jusqu’en haut. Le linge ne pourra pas essorer librement dans le tambour et deviendra excessivement noué ou froissé. Les tissus les plus denses et les plus lourds peuvent froisser les plus légers et tous n’accumulent pas le même pourcentage d’eau, gardez cela à l’esprit. Même pour économiser du temps et de l’eau, nous pouvons opter pour des demi-coulées ou des fûts pleins à 70-75% maximum. Ne laissez jamais de vêtements dans le tambour. Si la lessive est terminée, il est crucial de retirer les vêtements immédiatement après. De cette façon, vous éviterez que les vêtements ne prennent des odeurs et ne se froissent à nouveau à cause de l’humidité. Au contraire, il faut profiter de cette humidité pour accrocher et serrer au maximum les vêtements. De cette façon, vous éviterez les rides les plus courantes et les plus résistantes.

Une fois ces points clarifiés, passons à l’astuce pour sortir le linge de la machine à laver presque sans plis :

Tout d’abord, évitez les longues rotations et les nombreuses révolutions. Bien qu’un programme présélectionné recommande un lavage à 30º et 1 200 tours, nous vous recommandons de modifier ces valeurs et de passer à 35º et 900 RPM. À des révolutions plus élevées, le linge ressortira plus sec, mais aussi avec des plis plus difficiles à traiter. Une partie de l’astuce consiste à sortir le linge un peu plus humide mais moins froissé. Oubliez les valeurs de 1 000 à 1 500 RPM, puisque les vêtements ressortiront très secs mais aussi très froissés.

Si votre lave-linge n’a pas la possibilité d’émettre des jets de vapeur, insérez quelques glaçons du congélateur dans chaque charge juste avant de placer le lave-linge, entre les vêtements. Lorsque le lavage commence, la chaleur de l’intérieur fera fondre cette glace jusqu’à ce qu’elle devienne de la vapeur et « gonfle » les tissus, de sorte que nous obtiendrons un effet repassé. Avec cette astuce, les vêtements sortiront sans plis.

Et qu’arrive-t-il à l’humidité restante ? Cette dernière étape est essentielle. Suspendre les vêtements est quelque chose que nous faisons presque toujours sans le vouloir et sans nous rendre compte à quel point nous nuisons aux vêtements. Lorsque nous utilisons des pincettes autour du col des chemises, nous créons des marques qui détériorent les vêtements.

Notre recommandation est de mettre de côté les pinces et d’utiliser les racks portables typiques, avec des bras repliables. Accrochez les chemises sur des cintres comme si vous alliez les ranger dans le placard et le reste des vêtements aussi étirés et essorés que possible.

Les résultats sont radicalement différents et vous éviterez les plis habituels en bas de votre pantalon, puisque la gravité et le poids de l’eau se chargeront de remettre chaque tissu à sa place.

