Android 13 est la version du système d'exploitation présente dans plus de téléphones... grâce à Samsung

Android 13 dépasse de loin son prédécesseur en termes d’adoption et de croissance. Cela est dû en grande partie au bon travail de Samsung avec ses appareils.

Samsung est le principal architecte de l’adoption rapide d’Android 13.

Les dernières données de fragmentation Android sont déjà avec nous. Selon ces données, Android 13 a doublé sa part de marché par rapport au mois de janvier, comme le rapporte 9to5Google. La fragmentation dans Android est toujours un problème très sérieux qui ne semble pas avoir de solution, malgré les efforts de Google pour l’atténuer.

Comme toujours, ces données ne sont pas seulement utiles aux développeurs, afin qu’ils puissent savoir avec quelle version minimale d’Android ils doivent proposer une compatibilité. Il permet également aux médias et aux marchés d’avoir une image claire du nombre d’appareils exécutant les dernières versions.

Comme nous l’avons déjà mentionné dans d’autres articles, le problème de fragmentation est dû au grand nombre d’appareils Android que l’on peut trouver sur le marché, ainsi qu’à la lenteur avec laquelle certains fabricants publient les dernières versions. Cela rend les statistiques d’adoption désastreuses par rapport à Apple et iOS 16.

Android 13 gagne plus de parts de marché et beaucoup plus rapidement qu’Android 12

Android 13 est apparu pour la première fois sur la liste de diffusion du système d’exploitation en janvier. Sachant que Google propose désormais des données de fragmentation via Android Studio et qu’il les met à jour tous les 3 mois, en plaçant les données de janvier avec celles du mois d’avril en cours, on constate qu’il a doublé sa part de marché, avec 12,1 % du total .

Android 12 est apparu pour la première fois sur la liste près d’un an après sa sortie, avec seulement 13,3 % de part de marché à l’époque. Android 13 semble être sur la bonne voie pour devancer de loin son prédécesseur, mais nous ne verrons pas de nouvelles données pouvant confirmer cette situation avant 3 mois.

En revanche, il ne fait aucun doute que l’adoption rapide d’Android 13 est en grande partie due à Samsung, qui non seulement détient une part de marché importante, mais dispose également d’une excellente politique de support. Selon les informations publiées par SAMMobile, avant le début du mois de décembre de l’année dernière, il y avait déjà plus de 40 appareils Galaxy fonctionnant sous Android 13.

Cependant, malgré leur bon travail, il serait injuste de donner tout le crédit aux Sud-Coréens. Des marques telles que Google lui-même, Xiaomi, OnePlus, OPPO et Realme ont intensifié l’aspect support, ce qui a également contribué à la croissance du taux d’adoption d’Android 13.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :