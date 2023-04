Ce sont les cinq meilleurs thèmes que vous pouvez lancer sur votre nouveau mobile Xiaomi

La plupart des téléphones Xiaomi ont une application préinstallée dans MIUI qui vous permet de donner à votre smartphone un look totalement différent. Il change les icônes de l’application, le fond d’écran et même l’animation de chargement et fait correspondre tout pour le faire ressembler à un smartphone complètement différent de celui que nous avons lorsque nous l’avons démarré pour la première fois.

Il existe de nombreux thèmes et toutes sortes de styles. L’application s’appelle « Thèmes » et vous la trouverez préinstallée sur votre mobile Xiaomi sans avoir à la télécharger à partir d’un référentiel. Ci-dessous, nous vous montrons quelques-uns des plus curieux que vous pouvez télécharger entièrement gratuitement.

Café minimal

Nous allons commencer par un sujet spécialement conçu pour les amateurs de café. Minimal Coffee donne à nos téléphones Xiaomi une touche minimaliste avec des tons neutres qui ont l’air vraiment bien, puisque même les icônes s’adaptent à cette esthétique.

Il est vrai que certaines applications ne sont pas adaptées à 100% à cette esthétique, mais la grande majorité peut en profiter, nous pouvons donc toujours organiser les applications que nous avons installées par dossiers afin de conserver un design uniforme quel que soit l’écran de l’appareil .bureau où nous sommes.

cybertech

Peut-être êtes-vous un utilisateur passionné de technologie et d’esthétique rétro, et pour cette raison, Xiaomi en a un appelé Cyber ​​​​Tech dans son store de thèmes.Ce thème nous rappelle beaucoup le jeu vidéo populaire Geometry Dash et, en plus, toutes les icônes s’adapter parfaitement à l’esthétique du sujet lui-même.

De plus, un point que nous trouvons très intéressant à souligner est celui de l’écran de verrouillage, qui contient de nombreuses informations qui nous seront utiles. De là, nous pouvons voir la date, l’heure et même la batterie restante en un coup d’œil, ce qui est toujours apprécié pour ne pas avoir à déverrouiller le téléphone.

Personnalité

Minimalisme poussé à l’extrême. C’est ainsi que nous pourrions appeler le thème Personnalité, qui montre une esthétique extrêmement simple pour tous les utilisateurs qui sont fans d’ordre et de design minimaliste, une merveille visuelle complète.

De plus, vous pouvez voir que toutes les applications s’adaptent de manière assez frappante à cette esthétique, et nous avons même des Widgets exclusifs en ligne avec le reste des éléments que nous avons à l’écran. Certainement l’un de nos favoris de cette compilation.

Motif jaune

Si vous recherchez quelque chose de complètement opposé au minimalisme mais beaucoup plus frappant, Yellow Pattern est le thème que vous recherchiez. Bien sûr, comme pour le reste des thèmes de cet article, vous le trouverez complètement dans la boutique de thèmes de votre mobile Xiaomi, et cela en vaut vraiment la peine.

Comme vous pouvez le voir, tout tend vers un contraste entre les couleurs noir et jaune qui profiteront des panneaux AMOLED de nos mobiles et, en plus, nous permettront de trouver l’application dans laquelle nous voulons entrer beaucoup plus rapidement grâce à cela contraste élevé entre l’arrière-plan et les applications elles-mêmes.

Comme si cela ne suffisait pas, il dispose également de Widgets exclusifs et personnalisés que nous pouvons placer n’importe où sur notre bureau sous forme de raccourci, un élément que nous ne trouvons pas dans tous les thèmes de cette boutique et qui est très apprécié.

Art-Tech

Enfin, nous souhaitons également recommander un sujet qui correspond tout à fait à ce que nous avons vu précédemment avec Cybertech. Art Tech est un concept qui mélange technologie et minimalisme, et tout cela avec l’utilisation de couleurs sombres et bleues à contraste élevé qui changent complètement l’interface.

En fait, nous voyons comment dans ce cas même la barre de notification supérieure est personnalisée avec de nouvelles icônes pour la batterie ou les réseaux mobiles actifs, le tout combiné avec des icônes entièrement adaptées quelle que soit l’application dont nous parlons et en général une esthétique que vous aimez soit ou haine selon vos goûts.

Il convient de noter qu’il existe de nombreux autres problèmes tels que transformer votre mobile Xiaomi en iPhone, entre autres. Il est vrai que ceux-ci sont encore plus populaires que ceux que nous vous avons montrés, mais il ne fait aucun doute que cette compilation vous offrira un air très différent de ceux d’entre nous qui ont l’habitude de voir MIUI tel qu’il est par défaut.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :